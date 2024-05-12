РФ могла взорвать изнутри дом в Белгороде — данные OSINT-аналитиков
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РФ могла взорвать изнутри дом в Белгороде — данные OSINT-аналитиков

белгород
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Источник:  online.ua

Многоэтажку в Белгороде могли взорвать изнутри. Это может свидетельствовать об очередной провокации России против Украины.

Что указывает на подрыв изнутри дома в Белгороде

OSINT-аналитик и военный обозреватель Tendar отмечает, что схема взрыва указывает на взрыв изнутри здания.

В Белгороде взорвали жилой дом. В течение этой войны я видел много пораженных жилых домов, и я почти уверен, что это совсем другое, — подчеркивает военный обозреватель.

Как пояснил аналитик, на опубликованных в сети кадрах не заметно ни одной падающей ракеты, а лишь дым и разлетающиеся обломки.

Это имеет все признаки случившегося в 1999 году в Москве, когда ФСБ России взорвала многоэтажные дома, чтобы "оправдать" войну в Чечне, — добавил аналитик.

Обрушение дома в Белгороде может быть терактом РФ

Как отметили в ЦПИ, на видео с камер не видно падающих объектов, соответственно, все обвинения россиян в обстреле Силами обороны пока не соответствуют действительности.

Поэтому обвал дома вполне похож на провокацию России, или информационную провокацию по раздуванию ситуации, для оправдания дальнейших ударов по жилым домам украинских городов.

Также, по мнению центра, это мог быть бытовой взрыв, который российская пропаганда сейчас выкручивает в обстрелы дома в собственных интересах.

Кроме этого эксперты отмечают, что совпавший с наступлением окупантов на Харьковщине подрыв жилого дома в Белгороде очень выгоден России.

Для РФ обвинение Украины в "теракте" — повод оправдать свой террор. Это картинка: "смотрите, они убивают наших людей, мы терпеть не будем, бомбить Харьков. Вот почему мы продолжаем "СВО".

Активист и волонтер Сергей Стерненко отметил, что на видео видно, как дом в Белгороде, вероятно, взорвали изнутри, хотя сначала была информация о работе местного ПВО.

Как можно увидеть на видео, взрыв произошел четко по таймеру.

Военный журналист Андрей Цаплиенко также отметил, что снаряд РСЗО не мог нанести столь масштабные разрушения дома в Белгороде.

По данным местных СМИ, в результате обрушения дома в Белгороде погибли по меньшей мере 7 человек, 20 человек пострадали.

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