РФ могла підірвати зсередини будинок у Бєлгороді — дані OSINT-аналітиків

Багатоповерхівку у Бєлгороді могли підірвати зсередини. Це може свідчити про чергову провокацію Росії проти України.
Що вказує на підрив зсередини будинку в Бєлгороді
OSINT-аналітик та військовий оглядач Tendar зазначає, що схема вибуху вказує на вибух зсередини будівлі.
Як пояснив аналітик, на опублікованих у мережі кадрах не помітно жодної ракети, що падає, а лише дим та уламки, які розлітаються.
Обвалення будинку в Бєлгороді може бути терактом РФ
Як зазначили в ЦПД, на відео з камер не видно падаючих об‘єктів, відповідно, всі звинувачення росіян в обстрілі Силами оборони наразі не відповідають дійсності.
Тому обвал будинку цілком схоже на провокацію Росії, або інформаційну провокацію з роздування ситуації, для виправдання подальших ударів по житлових будинках українських міст.
Також, на думку центру, це міг бути побутовий вибух, який російська пропаганда зараз викручує в обстріл будинку у власних інтересах.
Окрім цього експерти зазначають, що підрив житлового будинку в Білгороді, який збігся з наступом окупантів на Харківщині, дуже вигідний Росії.
Активіст і волонтер Сергій Стерненко зазначив, що на відео видно, як будинок у Бєлгороді ймовірно підірвали зсередини, хоча спершу була інформація про роботу місцевого ППО.
Як можна побачити на відео, вибух стався чітко за таймером.
Військовий журналіст Андрій Цаплієнко також зазначив, що снаряд РСЗВ не міг завдати таких масштабних руйнувань будинку в Бєлгороді.
За даними місцевих ЗМІ, внаслідок обвалу будинку у Бєлгороді загинуло щонайменше 7 осіб, 20 осіб постраждало.
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