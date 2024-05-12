РФ могла підірвати зсередини будинок у Бєлгороді — дані OSINT-аналітиків
Категорія
Події
Дата публікації

РФ могла підірвати зсередини будинок у Бєлгороді — дані OSINT-аналітиків

белгород
Read in English
Джерело:  online.ua

Багатоповерхівку у Бєлгороді могли підірвати зсередини. Це може свідчити про чергову провокацію Росії проти України.

Що вказує на підрив зсередини будинку в Бєлгороді

OSINT-аналітик та військовий оглядач Tendar зазначає, що схема вибуху вказує на вибух зсередини будівлі.

У Бєлгороді підірвали житловий будинок. Протягом цієї війни я бачив багато вражених житлових будинків, і я майже впевнений, що цей зовсім інший, — підкреслює військовий оглядач.

Як пояснив аналітик, на опублікованих у мережі кадрах не помітно жодної ракети, що падає, а лише дим та уламки, які розлітаються.

Це має всі ознаки того, що сталося в 1999 році в Москві, коли ФСБ Росії підірвала багатоповерхові будинки, щоб "виправдати" війну в Чечні, — додав аналітик.

Обвалення будинку в Бєлгороді може бути терактом РФ

Як зазначили в ЦПД, на відео з камер не видно падаючих об‘єктів, відповідно, всі звинувачення росіян в обстрілі Силами оборони наразі не відповідають дійсності.

Тому обвал будинку цілком схоже на провокацію Росії, або інформаційну провокацію з роздування ситуації, для виправдання подальших ударів по житлових будинках українських міст.

Також, на думку центру, це міг бути побутовий вибух, який російська пропаганда зараз викручує в обстріл будинку у власних інтересах.

Окрім цього експерти зазначають, що підрив житлового будинку в Білгороді, який збігся з наступом окупантів на Харківщині, дуже вигідний Росії.

Для РФ звинувачення України у "теракті" — привід виправдати свій терор. Це картинка: "дивіться, вони вбивають наших людей, ми терпіти не будемо, бомбитимемо Харків. Ось чому ми продовжуємо "СВО".

Активіст і волонтер Сергій Стерненко зазначив, що на відео видно, як будинок у Бєлгороді ймовірно підірвали зсередини, хоча спершу була інформація про роботу місцевого ППО.

Як можна побачити на відео, вибух стався чітко за таймером.

Військовий журналіст Андрій Цаплієнко також зазначив, що снаряд РСЗВ не міг завдати таких масштабних руйнувань будинку в Бєлгороді.

За даними місцевих ЗМІ, внаслідок обвалу будинку у Бєлгороді загинуло щонайменше 7 осіб, 20 осіб постраждало.

Більше по темі

Категорія
Події
Дата публікації
Додати до обраного
У Бєлгороді РФ обвалився підʼїзд багатоповерхівки. Під завалами люди — відео
Бєлгород
Категорія
Події
Дата публікації
Додати до обраного
Обвал під'їзду у Бєлгороді. Міноборони РФ визнало власну провину
бєлгород
Категорія
Події
Дата публікації
Додати до обраного
Для чого росіяни підірвали багатоповерхівку у Бєлгороді — пояснення ЦПД
Центр протидії дезінформації
Бєлгород

Поширити

Як вам таке?

Залишаючись на онлайні ви даєте згоду на використання файлів cookies, які допомагають нам зробити ваше перебування тут ще зручнішим

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?