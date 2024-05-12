РФ могла підірвати зсередини будинок у Бєлгороді — дані OSINT-аналітиків

Багатоповерхівку у Бєлгороді могли підірвати зсередини. Це може свідчити про чергову провокацію Росії проти України.

Що вказує на підрив зсередини будинку в Бєлгороді

OSINT-аналітик та військовий оглядач Tendar зазначає, що схема вибуху вказує на вибух зсередини будівлі.

У Бєлгороді підірвали житловий будинок. Протягом цієї війни я бачив багато вражених житлових будинків, і я майже впевнений, що цей зовсім інший, — підкреслює військовий оглядач. Поширити

An apartment building was blown up in Belgorod.



Over the course of this war I have seen a lot of residential building being hit and I’m pretty certain that this one is completely different. The explosion pattern indicates an explosion from inside the building. I don’t see any… pic.twitter.com/YEEX2lRiUq — (((Tendar))) (@Tendar) May 12, 2024

Як пояснив аналітик, на опублікованих у мережі кадрах не помітно жодної ракети, що падає, а лише дим та уламки, які розлітаються.

Це має всі ознаки того, що сталося в 1999 році в Москві, коли ФСБ Росії підірвала багатоповерхові будинки, щоб "виправдати" війну в Чечні, — додав аналітик. Поширити

Обвалення будинку в Бєлгороді може бути терактом РФ

Як зазначили в ЦПД, на відео з камер не видно падаючих об‘єктів, відповідно, всі звинувачення росіян в обстрілі Силами оборони наразі не відповідають дійсності.

Тому обвал будинку цілком схоже на провокацію Росії, або інформаційну провокацію з роздування ситуації, для виправдання подальших ударів по житлових будинках українських міст.

Також, на думку центру, це міг бути побутовий вибух, який російська пропаганда зараз викручує в обстріл будинку у власних інтересах.

Окрім цього експерти зазначають, що підрив житлового будинку в Білгороді, який збігся з наступом окупантів на Харківщині, дуже вигідний Росії.

Для РФ звинувачення України у "теракті" — привід виправдати свій терор. Це картинка: "дивіться, вони вбивають наших людей, ми терпіти не будемо, бомбитимемо Харків. Ось чому ми продовжуємо "СВО". Поширити

Активіст і волонтер Сергій Стерненко зазначив, що на відео видно, як будинок у Бєлгороді ймовірно підірвали зсередини, хоча спершу була інформація про роботу місцевого ППО.

Як можна побачити на відео, вибух стався чітко за таймером.

Військовий журналіст Андрій Цаплієнко також зазначив, що снаряд РСЗВ не міг завдати таких масштабних руйнувань будинку в Бєлгороді.