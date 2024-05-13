ЗСУ атакували російську секретну базу в Криму й ліквідували командира — джерела

Під новий потужний удар ЗСУ потрапила російська військова база ППО (в/ч 85683) на горі Ай-Петрі в окупованому Криму. Успішна атака українських сил відбулася вранці 13 травня, повідомляє телеграм-канал ASTRA з посиланням на свої джерела в екстрених службах.

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Згідно з останніми даними, збройні сили України завдали ударів по російських загарбниках кількома ракетами, ймовірно, Storm Shadow.

Унаслідок влучання ракет територія в/ч зазнала пошкоджень, загинув командир в/ч 85683 Олександр Кулаков і ще один військовослужбовець. Також є поранені, їхня кількість уточнюється, — пише ASTRA. Поширити

Що важливо розуміти, на горі знаходиться "секретна" військова база ППО 3-го радіотехнічного полку ЗС РФ.

Ще за часів СРСР на вершині Ай-Петрі побудували Радіотехнічний центр дальньої розвідки і наведення військ ППО.

За словами анонімних джерел, під куполами були розміщені радіолокаційні комплекси. Тут облаштовано і військове містечко для тих, хто обслуговує ці об'єкти.

Також відомо про те, що 3-й радіотехнічний полк — військове формування у складі радіотехнічних військ ПКС РФ.

Вперше його сформували ще 10 років тому, після окупації Росією українського Криму, на базі 40-ї радіотехнічної бригади Повітряних сил України. Штаб розташований у місті Севастополь.

До окупації Криму тут розташовувався український радіочастотний батальйон, де несли службу радіолокаційні комплекси радянського виробництва "Оборона", "Алтай" і "Граница-М", а також українські 36ДС-6.

Втрати армії РФ станом на 13 травня 2024 року

Як повідомляє Генштаб ЗСУ, Загальні бойові втрати росіян з 24.02.22 по 13.05.24 орієнтовно склали: