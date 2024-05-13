ЗСУ атакували російську секретну базу в Криму й ліквідували командира — джерела

Під новий потужний удар ЗСУ потрапила російська військова база ППО (в/ч 85683) на горі Ай-Петрі в окупованому Криму. Успішна атака українських сил відбулася вранці 13 травня, повідомляє телеграм-канал ASTRA з посиланням на свої джерела в екстрених службах.
Нова бавовна у Криму — що наразі відомо
Згідно з останніми даними, збройні сили України завдали ударів по російських загарбниках кількома ракетами, ймовірно, Storm Shadow.
Що важливо розуміти, на горі знаходиться "секретна" військова база ППО 3-го радіотехнічного полку ЗС РФ.
Ще за часів СРСР на вершині Ай-Петрі побудували Радіотехнічний центр дальньої розвідки і наведення військ ППО.
За словами анонімних джерел, під куполами були розміщені радіолокаційні комплекси. Тут облаштовано і військове містечко для тих, хто обслуговує ці об'єкти.
Також відомо про те, що 3-й радіотехнічний полк — військове формування у складі радіотехнічних військ ПКС РФ.
Вперше його сформували ще 10 років тому, після окупації Росією українського Криму, на базі 40-ї радіотехнічної бригади Повітряних сил України. Штаб розташований у місті Севастополь.
До окупації Криму тут розташовувався український радіочастотний батальйон, де несли службу радіолокаційні комплекси радянського виробництва "Оборона", "Алтай" і "Граница-М", а також українські 36ДС-6.
Втрати армії РФ станом на 13 травня 2024 року
Як повідомляє Генштаб ЗСУ, Загальні бойові втрати росіян з 24.02.22 по 13.05.24 орієнтовно склали:
особового складу − близько 484 030 (+1 740) осіб,
танків − 7 485 (+31) од,
бойових броньованих машин − 14 417 (+42) од,
артилерійських систем − 12 487 (+15) од,
РСЗВ − 1 070 (+4) од,
засобів ППО − 797 (+0) од,
літаків − 350 (+0) од,
гелікоптерів − 325 (+0) од,
БПЛА оперативно-тактичного рівня − 9 936 (+26) од,
крилатих ракет − 2 197 (+3) од,
кораблів/катерів − 26 (+0) од,
підводних човнів − 1 (+0) од,
автомобільної техніки та автоцистерн − 16 878 (+59) од,
спеціальної техніки − 2 048 (+6) од.
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