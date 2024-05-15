Сибірський батальйон показав відео бою з підрозділами армії РФ на Харківщині
Категорія
Україна
Дата публікації

Сибірський батальйон показав відео бою з підрозділами армії РФ на Харківщині

сиббатальйон
Джерело:  Сибірський Батальйон

Бійці Сибірського батальйону, які воюють на боці України проти російських загарбників, показали фрагмент бою під час наступу армії РФ на Харківську область.

Сиббат відбиває російський наступ на Харківщині

Як зазначають бійці Сиббату, на відео можна побачити фрагмент бойового виходу батальйону на півночі Харківської області під час початку нового наступу РФ.

Наш підрозділ, одним із перших, зустрів Путінські війська на кордоні України. Зараз ми продовжуємо давати гідну відсіч окупантам, — зазначили бійці Сиббатальйону.

Сиббат закликає російських військових повстати проти режиму Путіна

За словами російських добровольчих сил, наразі вони виконують бойові завдання у найгарячіших точках так званого Харківського наступу, який армія РФ розпочала 10 травня.

Звертаємось до російських військовослужбовців, які беруть участь у цій безглуздій бійні. За ці кілька днів ви самі встигли переконатися, що ваше командування використовує вас як гарматне м'ясо. Тілами ваших братів вони продовжують завалювати кордон України через хворі амбіції старого маразматика (російського диктатора Володимира Путіна — ред.). Ми цінуємо життя кожного, і закликаємо російських солдатів та офіцерів переходити на наш бік. Здавайтеся в полон, вступайте до лав Сибірського батальйону, Російського Добровольчого Корпусу та Легіону "Свобода Росії", — заявили бійці Сиббату під час нового звернення.

Вони також вкотре звернули увагу солдатів РФ на те, що це єдиний вірний шлях боротьби за вільну та сильну Росію майбутнього, без Путіна та його поплічників.

Російські добровольчі сили наголосили, що вже багато військових ворожої армії зробили правильний вибір і здалися в полон, зберігши своє життя і гідність.

Приєднуйтесь й ви, переходьте на бік правди, — підсумували воїни Сибірського батальйону.

Більше по темі

Категорія
Світ
Дата публікації
Додати до обраного
"Вбити Путіна". Сибірський батальйон провів відкрите тренування — відео
"Вбити Путіна". Сибірський батальйон провів відкрите тренування — відео
Категорія
Світ
Дата публікації
Додати до обраного
Ми творимо історію. Сиббат показав ефектні фото з військових тренувань
Сиббат
Категорія
Україна
Дата публікації
Додати до обраного
ЛСР звернувся до солдатів РФ з пропозицією — відео
ЛСР

Поширити

Як вам таке?

Залишаючись на онлайні ви даєте згоду на використання файлів cookies, які допомагають нам зробити ваше перебування тут ще зручнішим

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?