Сибірський батальйон показав відео бою з підрозділами армії РФ на Харківщині

Бійці Сибірського батальйону, які воюють на боці України проти російських загарбників, показали фрагмент бою під час наступу армії РФ на Харківську область.

Сиббат відбиває російський наступ на Харківщині

Як зазначають бійці Сиббату, на відео можна побачити фрагмент бойового виходу батальйону на півночі Харківської області під час початку нового наступу РФ.

Наш підрозділ, одним із перших, зустрів Путінські війська на кордоні України. Зараз ми продовжуємо давати гідну відсіч окупантам, — зазначили бійці Сиббатальйону. Поширити

Сиббат закликає російських військових повстати проти режиму Путіна

За словами російських добровольчих сил, наразі вони виконують бойові завдання у найгарячіших точках так званого Харківського наступу, який армія РФ розпочала 10 травня.

Звертаємось до російських військовослужбовців, які беруть участь у цій безглуздій бійні. За ці кілька днів ви самі встигли переконатися, що ваше командування використовує вас як гарматне м'ясо. Тілами ваших братів вони продовжують завалювати кордон України через хворі амбіції старого маразматика (російського диктатора Володимира Путіна — ред.). Ми цінуємо життя кожного, і закликаємо російських солдатів та офіцерів переходити на наш бік. Здавайтеся в полон, вступайте до лав Сибірського батальйону, Російського Добровольчого Корпусу та Легіону "Свобода Росії", — заявили бійці Сиббату під час нового звернення. Поширити

Вони також вкотре звернули увагу солдатів РФ на те, що це єдиний вірний шлях боротьби за вільну та сильну Росію майбутнього, без Путіна та його поплічників.

Російські добровольчі сили наголосили, що вже багато військових ворожої армії зробили правильний вибір і здалися в полон, зберігши своє життя і гідність.