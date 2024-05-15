Сибірський батальйон показав відео бою з підрозділами армії РФ на Харківщині

Бійці Сибірського батальйону, які воюють на боці України проти російських загарбників, показали фрагмент бою під час наступу армії РФ на Харківську область.
Сиббат відбиває російський наступ на Харківщині
Як зазначають бійці Сиббату, на відео можна побачити фрагмент бойового виходу батальйону на півночі Харківської області під час початку нового наступу РФ.
Сиббат закликає російських військових повстати проти режиму Путіна
За словами російських добровольчих сил, наразі вони виконують бойові завдання у найгарячіших точках так званого Харківського наступу, який армія РФ розпочала 10 травня.
Вони також вкотре звернули увагу солдатів РФ на те, що це єдиний вірний шлях боротьби за вільну та сильну Росію майбутнього, без Путіна та його поплічників.
Російські добровольчі сили наголосили, що вже багато військових ворожої армії зробили правильний вибір і здалися в полон, зберігши своє життя і гідність.
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