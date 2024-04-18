Ми творимо історію. Сиббат показав ефектні фото з військових тренувань

Російські добровольці з "Сибірського батальйону" продемонстрували свою тактичну та вогневу підготовку для участі у бойових діях проти окупантів РФ.
Сиббат показав військові тренування — фото
Бійці “Сибірського батальйону” активно займаються на полігоні стрільбою, щоб завжди бути готовими до нових рейдів та бойових завдань.
Російські добровольці впевнені у своєму виборі — повалити диктатуру Путіна у РФ та підтримати Україну в її боротьбі проти країни-агресора.
Як бійці "Сибірського батальйону" проводять свої тренування
Бійці "Сибірського батальйону" провели відкрите тренування для провідних світових ЗМІ та продемонстрували свої навички для битви з російськими окупантами.
Щоб війна закінчилася, треба вбити Путіна та його посіпак, — сказав боєць Сиббату “Джоні”.
Також на кадрах можна побачити, як десятки військових продемонстрували свої навички стріляти з кулемета, кидати гранати та влучати точно в ціль.
Події відбулися 10 квітня у Київській області.
Приємно спостерігати за високим інтересом до нашого підрозділу із боку західних, і не лише журналістів. Розповіли про цілі нашого підрозділу, а також поділилися враженнями від нещодавньої обмеженої військової операції біля РФ, — написали у пресслужбі “Сибірського батальйону”.
Більше по темі
- Категорія
- Україна
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Світ
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Світ
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-