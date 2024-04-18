Ми творимо історію. Сиббат показав ефектні фото з військових тренувань
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Ми творимо історію. Сиббат показав ефектні фото з військових тренувань

Сиббат
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Джерело:  online.ua

Російські добровольці з "Сибірського батальйону" продемонстрували свою тактичну та вогневу підготовку для участі у бойових діях проти окупантів РФ.

Сиббат показав військові тренування — фото

Бійці “Сибірського батальйону” активно займаються на полігоні стрільбою, щоб завжди бути готовими до нових рейдів та бойових завдань.

Російські добровольці впевнені у своєму виборі — повалити диктатуру Путіна у РФ та підтримати Україну в її боротьбі проти країни-агресора.

Ще вчора ми жили у сірій безвиході путінської диктатури, сьогодні ж творимо історію.

online.ua

Як бійці "Сибірського батальйону" проводять свої тренування

Бійці "Сибірського батальйону" провели відкрите тренування для провідних світових ЗМІ та продемонстрували свої навички для битви з російськими окупантами.

Щоб війна закінчилася, треба вбити Путіна та його посіпак, — сказав боєць Сиббату “Джоні”.

Також на кадрах можна побачити, як десятки військових продемонстрували свої навички стріляти з кулемета, кидати гранати та влучати точно в ціль.

Українці піклуються про нас, як про своїх. Я одразу відчув їхню повагу. Вони дбали про мене, як про свою дитину, — також сказав інший солдат із позивним “Норд”.

Події відбулися 10 квітня у Київській області.

Приємно спостерігати за високим інтересом до нашого підрозділу із боку західних, і не лише журналістів. Розповіли про цілі нашого підрозділу, а також поділилися враженнями від нещодавньої обмеженої військової операції біля РФ, — написали у пресслужбі “Сибірського батальйону”.

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