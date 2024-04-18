Мы творим историю. Сиббат показал эффектные фото военных тренировок

Российские добровольцы из “Сибирского батальона” продемонстрировали свою тактическую и огневую подготовку для участия в боевых действиях против оккупантов РФ.

Сиббат показал военные тренировки — фото

Бойцы “Сибирского батальона” активно занимаются на полигоне стрельбой, чтобы всегда быть готовыми к новым рейдам и боевым задачам.

Российские добровольцы уверены в своем выборе — свергнуть диктатуру Путина в РФ и поддержать Украину в ее борьбе против страны-агрессора.

Еще вчера мы жили в сером тупике путинской диктатуры, сегодня же творим историю. Поделиться

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Как бойцы "Сибирского батальона" проводят свои тренировки

Бойцы "Сибирского батальона" провели открытую тренировку для ведущих мировых СМИ и продемонстрировали свои навыки для битвы с российскими оккупантами.

Чтобы война закончилась, нужно убить Путина и его приспешников, — сказал боец Сиббата "Джонни".

Также на кадрах можно увидеть, как десятки военных продемонстрировали свои навыки стрелять из пулемета, бросать гранаты и попадать точно в цель.

Украинцы заботятся о нас, как о своих. Я сразу почувствовал их уважение. Они заботились обо мне, как о своем ребенке, — сказал другой солдат с позывным «Норд». Поделиться

События произошли 10 апреля в Киевской области.