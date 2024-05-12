ЛСР звернувся до солдатів РФ з пропозицією — відео
Категорія
Україна
Дата публікації

ЛСР звернувся до солдатів РФ з пропозицією — відео

ЛСР
Джерело:  Легіон "Свобода Росії"

12 травня Легіон “Свобода Росії” записав спеціальне звернення до російських окупантів, які беруть участь у новому наступі армії РФ на Харківщину.

Солдати РФ мають можливість перейти на бік України

Бійці ЛСР звертають увагу на те, що "Харківська операція" забрала вже тисячі життів російських військових, однак у окремих солдатів РФ ще є шанс врятувати своє життя та гідність.

Ви можете здатися в полон та жити. Ви можете перейти на наш бік. Ви маєте право не виконувати злочинний наказ. Ми оголошуємо старт програми безпечної здачі в полон для росіян «Шлях честі». Ми гарантуємо безпечний вихід із поля бою, харчування, медичну допомогу та право вибору, — наголосили представники російських добровольчих сил.

За словами бійців ЛСР, солдати РФ можуть залишитися в безпеці в полоні або перейти на бік Російських визвольних сил — Легіону "Свобода Росії", Російського добровольчого корпусу або Сибірського батальйону.

Безліч військовослужбовців путінської армії, розуміючи до чого веде командування жидів, вже закінчили свою службу в злочинній армії з честю, здавшись у полон або перейшовши на наш бік.Звертайтеся за контактами нижче. Збережіть собі життя, — підсумували воїни.

Як у РДК прокоментували Харківський наступ армії РФ

З заявою з цього приводу виступив начальник штабу Російського добровольчого корпусу Олександр “Фортуна”.

На його переконання, нелегітимний президент РФ Володимир Путін уже провалив Харківський наступ.

“Фортуна” також озвучив припущення, що це просто чергова спроба Кремля добитися хоч якихось суттєвих успіхів на фронті.

Прикордоння Росії всіюється трупами російських солдатів від прицільного вогню мінометних обстрілів лише для того, щоб генерали показали в Кремлі хоч якісь перемоги на тлі сакральних для Путіна дат — його інавгурації та свята 9 травня.

Олександр “Фортуна”

Олександр “Фортуна”

Начальник штабу РДК

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