12 травня Легіон “Свобода Росії” записав спеціальне звернення до російських окупантів, які беруть участь у новому наступі армії РФ на Харківщину.
Солдати РФ мають можливість перейти на бік України
Бійці ЛСР звертають увагу на те, що "Харківська операція" забрала вже тисячі життів російських військових, однак у окремих солдатів РФ ще є шанс врятувати своє життя та гідність.
За словами бійців ЛСР, солдати РФ можуть залишитися в безпеці в полоні або перейти на бік Російських визвольних сил — Легіону "Свобода Росії", Російського добровольчого корпусу або Сибірського батальйону.
Як у РДК прокоментували Харківський наступ армії РФ
З заявою з цього приводу виступив начальник штабу Російського добровольчого корпусу Олександр “Фортуна”.
На його переконання, нелегітимний президент РФ Володимир Путін уже провалив Харківський наступ.
“Фортуна” також озвучив припущення, що це просто чергова спроба Кремля добитися хоч якихось суттєвих успіхів на фронті.
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