12 мая Легион "Свобода России" записал специальное обращение к российским оккупантам, участвующим в новом наступлении армии РФ на Харьковщину.
Солдаты РФ могут перейти на сторону Украины
Бойцы ЛСР обращают внимание на то, что "Харьковская операция" унесла уже тысячи жизней российских военных, однако у некоторых солдат РФ еще есть шанс спасти свою жизнь и достоинство.
По словам бойцов ЛСР, солдаты РФ могут остаться в безопасности в плену или перейти на сторону Российских освободительных сил — Легиона "Свобода России", Российского добровольческого корпуса или Сибирского батальона.
Как в РДК прокомментировали Харьковское наступление армии РФ
С заявлением по этому поводу выступил начальник штаба Российского добровольческого корпуса Александр "Фортуна".
По его мнению, нелегитимный президент РФ Владимир Путин уже провалил Харьковское наступление.
"Фортуна" также озвучил предположение, что это просто очередная попытка Кремля добиться хоть каких-либо существенных успехов на фронте.
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