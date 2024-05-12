12 мая Легион "Свобода России" записал специальное обращение к российским оккупантам, участвующим в новом наступлении армии РФ на Харьковщину.

Солдаты РФ могут перейти на сторону Украины

Бойцы ЛСР обращают внимание на то, что "Харьковская операция" унесла уже тысячи жизней российских военных, однако у некоторых солдат РФ еще есть шанс спасти свою жизнь и достоинство.

Вы можете сдаться в плен и жить. Вы можете перейти на нашу сторону. Вы имеете право не выполнять преступный приказ. Мы объявляем старт программы по безопасной сдаче в плен для россиян «Путь чести». Мы гарантируем безопасный выход с поля боя, питание, медицинскую помощь и право выбора, — подчеркнули представители российских добровольческих сил. Поделиться

По словам бойцов ЛСР, солдаты РФ могут остаться в безопасности в плену или перейти на сторону Российских освободительных сил — Легиона "Свобода России", Российского добровольческого корпуса или Сибирского батальона.

Множество военнослужащих путинской армии, понимая, к чему ведет командование евреев, уже закончили свою службу в преступной армии с честью, сдавшись в плен или перейдя на нашу сторону. Обращайтесь по контактам ниже. Сохраните себе жизнь, — подытожили воины. Поделиться

Как в РДК прокомментировали Харьковское наступление армии РФ

С заявлением по этому поводу выступил начальник штаба Российского добровольческого корпуса Александр "Фортуна".

По его мнению, нелегитимный президент РФ Владимир Путин уже провалил Харьковское наступление.

"Фортуна" также озвучил предположение, что это просто очередная попытка Кремля добиться хоть каких-либо существенных успехов на фронте.