NYT предупреждает украинцев об одном из самых трудных моментов в войне
Категория
Украина
Дата публикации

NYT предупреждает украинцев об одном из самых трудных моментов в войне

ВСУ
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Источник:  The New York Times

Издание The New York Times пообщалось с разными аналитиками и пришло к выводу, что новое наступление армии РФ в Харьковской области может превратиться в очень "серьезное испытание" не только для бойцов ВСУ, но и для гражданского населения.

Кремль хочет подорвать боевой дух украинцев

Большинство западных аналитиков склоняются к мнению, что новое вторжение РФ на территорию Харьковской области может являться частью хитрой российской стратегии.

Существует высокая вероятность того, что Кремль просто хочет оттянуть украинскую армию с других направлений фронта, чтобы ослабить ее оборону в Донецкой области.

Австралийский генерал в отставке Мик Райан озвучил прогноз, что ближайшие недели будут очень мрачными для украинских сухопутных войск, ведь россияне не только усиливают наступление на разных участках фронта, но и пытаются обмануть ВСУ.

Хотя атаки кажутся небольшими по масштабам, их целью является подорвать моральный дух украинцев — как гражданских, так и военных, — считает эксперт.

По его мнению, если украинские воины решат удерживать свои позиции любой ценой, то потеряют еще больше личного состава.

Это может стать серьезным испытанием и одним из самых трудных моментов для Украины в войне, — пишет The New York Times.

У России почти нет шансов для захвата Харькова

По мнению западных военных экспертов, российские захватчики вряд ли дойдут до улиц Харькова, поскольку бойцы ВСУ тщательно продумали оборону вокруг города.

Что важно понимать, украинские силы вырыли километры траншей с колючей проволокой, минами и бесчисленными маленькими цементными пирамидками, блокирующими танки, то есть "зубами дракона", как их называют местные военные.

Украинские чиновники, начиная с президента Владимира Зеленского, также указывают, что они спешат с подкреплением. Однако Украина должна быть осторожна в своих действиях, учитывая истощенность своих вооруженных сил. Припасы из долгожданного американского пакета помощи только начинают поступать на линию фронта, — пишет издание.

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