Видання The New York Times поспілкувалося з різними аналітиками та дійшло висновку, що новий наступ армії РФ на Харківщині може перетворитися на дуже “серйозне випробовування” не лише для бійців ЗСУ, а й для цивільного населення.

Кремль хоче підірвати бойовий дух українців

Більшість західних аналітиків схиляються до думки, що нове вторгнення РФ на територію Харківської області може бути частиною хитрої російської стратегії.

Існує висока ймовірність того, що Кремль просто хоче відтягнути українську армію з інших напрямків фронту, щоб послабити її оборону у Донецькій області.

Австралійський генерал у відставці Мік Райан озвучив прогноз, що найближчі тижні будуть дуже похмурими для українських сухопутних військ, адже росіяни не лише посилюють наступ на різних ділянках фронту, а й намагаються обдурити ЗСУ.

Хоча наразі атаки здаються невеликими за масштабами, їхньою метою є підірвати моральний дух українців — як цивільних, так і військових, — вважає експерт. Поширити

На його думку, якщо українські воїни вирішать утримувати свої позиції за будь-яку ціну, то втратять ще більше особового складу.

Це може стати серйозним випробуванням та одним з найважчих моментів для України у війні, — пише The New York Times. Поширити

У Росії майже немає шансів для захоплення Харкова

На переконання західних військових експертів, російські загарбники навряд чи дійдуть до вулиць Харкова, оскільки бійці ЗСУ ретельно продумали оборону навколо міста.

Що важливо розуміти, українські сили вирили кілометри траншей з колючим дротом, мінами та незліченними маленькими цементними пірамідками, які блокують танки, тобто "зуби дракона", як їх називають місцеві військові.