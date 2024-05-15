Бойцы Сибирского батальона, сражающиеся на стороне Украины против российских захватчиков, показали фрагмент боя во время наступления армии РФ на Харьковскую область.
Сиббат отбивает российское наступление на Харьковщине
Как отмечают бойцы Сиббату, на видео можно увидеть фрагмент боевого выхода батальона на севере Харьковской области в начале нового наступления РФ.
Сиббат призывает российских военных восстать против режима Путина
По словам российских добровольческих сил, они выполняют боевые задания в самых горячих точках так называемого Харьковского наступления, которое армия РФ начала 10 мая.
Они также снова обратили внимание солдат РФ на то, что это единственный верный путь борьбы за свободную и сильную Россию будущего, без Путина и его приспешников.
Русские добровольческие силы подчеркнули, что уже многие военные вражеские армии сделали правильный выбор и сдались в плен, сохранив свою жизнь и достоинство.
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