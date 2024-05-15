Сибирский батальон показал видео боя с подразделениями армии РФ в Харьковской области
Категория
Украина
Дата публикации

Сибирский батальон показал видео боя с подразделениями армии РФ в Харьковской области

Сиббат
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Источник:  Сибирский Батальон

Бойцы Сибирского батальона, сражающиеся на стороне Украины против российских захватчиков, показали фрагмент боя во время наступления армии РФ на Харьковскую область.

Сиббат отбивает российское наступление на Харьковщине

Как отмечают бойцы Сиббату, на видео можно увидеть фрагмент боевого выхода батальона на севере Харьковской области в начале нового наступления РФ.

Наше подразделение, одним из первых, встретило Путинские войска на границе Украины. Сейчас мы продолжаем давать достойный отпор оккупантам, — отметили бойцы Сиббатальона.

Сиббат призывает российских военных восстать против режима Путина

По словам российских добровольческих сил, они выполняют боевые задания в самых горячих точках так называемого Харьковского наступления, которое армия РФ начала 10 мая.

Обращаемся к российским военнослужащим, участвующим в этой бессмысленной бойне. За эти несколько дней вы сами успели убедиться, что ваше командование использует вас как пушечное мясо. Телами ваших братьев они продолжают заваливать границу Украины из-за больных амбиций старого маразматика (российского диктатора Владимира Путина — ред.). Мы ценим жизнь каждого, и призываем русских солдат и офицеров переходить на нашу сторону. Сдавайтесь в плен, вступайте в ряды Сибирского батальона, Российского Добровольческого Корпуса и Легиона "Свобода России", — заявили бойцы Сиббату во время нового обращения.

Они также снова обратили внимание солдат РФ на то, что это единственный верный путь борьбы за свободную и сильную Россию будущего, без Путина и его приспешников.

Русские добровольческие силы подчеркнули, что уже многие военные вражеские армии сделали правильный выбор и сдались в плен, сохранив свою жизнь и достоинство.

Присоединяйтесь и вы, переходите на сторону правды, — подытожили воины Сибирского батальона.

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