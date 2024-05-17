Российский добровольческий корпус, воюющий на стороне Украины, продолжает ликвидировать российских военных в Харьковской области во время нового наступления оккупантов.
РДК уничтожает оккупантов РФ в Харьковской области
Сиббат призывает российских военных восстать против режима Путина
По словам российских добровольческих сил, они выполняют боевые задания в самых горячих точках так называемого Харьковского наступления, которое армия РФ начала 10 мая.
Они также снова обратили внимание солдат РФ на то, что это единственный верный путь борьбы за свободную и сильную Россию будущего, без Путина и его приспешников.
Русские добровольческие силы подчеркнули, что уже многие военные вражеские армии сделали правильный выбор и сдались в плен, сохранив свою жизнь и достоинство.
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