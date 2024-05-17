Бойцы РДК показали уничтожение военных РФ в Волчанске на Харьковщине — видео
Категория
Украина
Дата публикации

Бойцы РДК показали уничтожение военных РФ в Волчанске на Харьковщине — видео

рдк
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Источник:  Русский Добровольческий Корпус

Российский добровольческий корпус, воюющий на стороне Украины, продолжает ликвидировать российских военных в Харьковской области во время нового наступления оккупантов.

РДК уничтожает оккупантов РФ в Харьковской области

Бойцы Российского Добровольческого Корпуса уничтожают врага в окрестностях Волчанска, — говорится в сообщении.

Сиббат призывает российских военных восстать против режима Путина

По словам российских добровольческих сил, они выполняют боевые задания в самых горячих точках так называемого Харьковского наступления, которое армия РФ начала 10 мая.

Обращаемся к российским военнослужащим, участвующим в этой бессмысленной бойне. За эти несколько дней вы сами успели убедиться, что ваше командование использует вас как пушечное мясо. Телами ваших братьев они продолжают заваливать границу Украины из-за больных амбиций старого маразматика (российского диктатора Владимира Путина — ред.). Мы ценим жизнь каждого, и призываем русских солдат и офицеров переходить на нашу сторону. Сдавайтесь в плен, вступайте в ряды Сибирского батальона, Российского Добровольческого Корпуса и Легиона "Свобода России", — заявили бойцы Сиббату во время нового обращения.

Они также снова обратили внимание солдат РФ на то, что это единственный верный путь борьбы за свободную и сильную Россию будущего, без Путина и его приспешников.

Русские добровольческие силы подчеркнули, что уже многие военные вражеские армии сделали правильный выбор и сдались в плен, сохранив свою жизнь и достоинство.

Присоединяйтесь и вы, переходите на сторону правды, — подытожили воины Сибирского батальона.

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