Бойцы РДК показали уничтожение военных РФ в Волчанске на Харьковщине — видео

Обращаемся к российским военнослужащим, участвующим в этой бессмысленной бойне. За эти несколько дней вы сами успели убедиться, что ваше командование использует вас как пушечное мясо. Телами ваших братьев они продолжают заваливать границу Украины из-за больных амбиций старого маразматика (российского диктатора Владимира Путина — ред.). Мы ценим жизнь каждого, и призываем русских солдат и офицеров переходить на нашу сторону. Сдавайтесь в плен, вступайте в ряды Сибирского батальона, Российского Добровольческого Корпуса и Легиона "Свобода России", — заявили бойцы Сиббату во время нового обращения.