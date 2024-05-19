В Україні оголошували тривогу через загрозу балістики, у Харківському районі пролунали вибухи.
В результаті обстрілу армією РФ на Харківщині загинуло 5 осіб
Як повідомив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов, окупанти вдарили по території, де відпочивали місцеві жителі. За його інформацією, щонайменше вісім людей поранені, четверо загинули.
Синєгубов додав, що серед поранених — фельдшер екстреної допомоги, пошкоджене авто швидкої.
Згодом голова Малоданилівської тергромади Олександр Гололобов повідомив, що попередньо відомо про 5 загиблих в результаті обстрілу громадського об’єкту.
Всіх поранених доставлено до лікарень. Олександр Гололобов повідомив, що є руйнування будинків. Він також виклав фото, на якому — понівечений дитячий майданчик.
ЗСУ не мають можливості повноцінно захищатися від армії РФ на Харківщині
Заборона американської влади завдавати ударів наданою зброєю по військових цілях в Росії підриває здатність українських воїнів захищатися від наступальних операцій солдатів РФ у Харківській області. Такого висновку дійшла команда ISW.
Гельсінська комісія США офіційно звернула увагу на те, що Вашингтон забов’язаний дозволити Україні завдавати ударів по військових об'єктах у прикордонних районах Росії, особливо враховуючи той факт, що ворог знову намагається захопити Харківщину.
Штати повинні не тільки дозволити, але й заохочувати українські сили завдавати ударів по російських силах, які ведуть вогонь і дислокуються в прикордонних районах Росії, — наголосили представники групи.
Окрім того, експерти закликали Білий дім не забувати, що Україна повинна сама вирішувати, як вести цю війну.
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