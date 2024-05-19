Россия ударила ракетами по Харьковщине - есть погибшие и раненые
Категория
Украина
Дата публикации

Россия ударила ракетами по Харьковщине - есть погибшие и раненые

Олег Синегубов / Харьковская ОВА
Харьковщина
Читати українською

В Украине объявляли тревогу из-за угрозы баллистики, в Харьковском районе раздались взрывы.

В результате обстрела армией РФ в Харьковской области погибли 5 человек

Как сообщил глава Харьковской ОВА Олег Синегубов, оккупанты ударили по территории, где отдыхали местные жители. По его информации, по меньшей мере восемь человек ранены, четверо погибли.

Синегубов добавил, что среди раненых — фельдшер экстренной помощи, поврежден автомобиль скорой.

Впоследствии глава Малоданиловской тергромады Александр Гололобов сообщил, что предварительно известно о 5 погибших в результате обстрела общественного объекта.

Все раненые доставлены в больницы. Александр Гололобов сообщил, что есть разрушение домов. Он также выложил фото, на котором истерзана детская площадка.

У ВСУ нет возможности полноценно защищаться от армии РФ на Харьковщине

Запрет американских властей наносить удары оружием по военным целям в России подрывает способность украинских воинов защищаться от наступательных операций солдат РФ в Харьковской области. К такому выводу пришла команда ISW.

Хельсинкская комиссия США официально обратила внимание на то, что Вашингтон обязан позволить Украине наносить удары по военным объектам в приграничных районах России, особенно учитывая тот факт, что враг снова пытается захватить Харьковщину.

Штаты должны не только разрешить, но и поощрять украинские силы наносить удары по российским силам, которые ведут огонь и дислоцируются в приграничных районах России, — отметили представители группы.

Кроме того, эксперты призвали Белый дом не забывать, что Украина сама должна решать, как вести эту войну.

Больше по теме

Категория
Украина
Дата публикации
Додати до обраного
Бойцы РДК показали уничтожение военных РФ в Волчанске на Харьковщине — видео
рдк
Категория
Украина
Дата публикации
Додати до обраного
Пытаются ослабить ВСУ по всему фронту. Зеленский оценил намерения РФ в Харьковской области
Офис Президента Украины
Володимир Зеленський
Категория
Украина
Дата публикации
Додати до обраного
ВСУ перебрасывают под Харьков резервы с других участков фронта — BBC
ВСУ

Поделиться

Как вам такое?

Оставаясь на онлайне вы даете согласие на использование файлов cookies, которые помогают нам сделать ваше пребывание здесь более удобным.

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?