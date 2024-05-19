В результате обстрела армией РФ в Харьковской области погибли 5 человек

Как сообщил глава Харьковской ОВА Олег Синегубов, оккупанты ударили по территории, где отдыхали местные жители. По его информации, по меньшей мере восемь человек ранены, четверо погибли.

Синегубов добавил, что среди раненых — фельдшер экстренной помощи, поврежден автомобиль скорой.

Впоследствии глава Малоданиловской тергромады Александр Гололобов сообщил, что предварительно известно о 5 погибших в результате обстрела общественного объекта.

Все раненые доставлены в больницы. Александр Гололобов сообщил, что есть разрушение домов. Он также выложил фото, на котором истерзана детская площадка.

У ВСУ нет возможности полноценно защищаться от армии РФ на Харьковщине

Запрет американских властей наносить удары оружием по военным целям в России подрывает способность украинских воинов защищаться от наступательных операций солдат РФ в Харьковской области. К такому выводу пришла команда ISW.

Хельсинкская комиссия США официально обратила внимание на то, что Вашингтон обязан позволить Украине наносить удары по военным объектам в приграничных районах России, особенно учитывая тот факт, что враг снова пытается захватить Харьковщину.

Штаты должны не только разрешить, но и поощрять украинские силы наносить удары по российским силам, которые ведут огонь и дислоцируются в приграничных районах России, — отметили представители группы.

Кроме того, эксперты призвали Белый дом не забывать, что Украина сама должна решать, как вести эту войну.