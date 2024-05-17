Командование сил обороны перебросило в район Харькова резервные подразделения из других активных участков фронта, что ослабляет линию обороны вдоль фронта.

Какую опасность несет опрокидывание резервных подразделений из других районов фронта

Ситуация динамичная, напряженная, ее трудно предсказать. Всегда трудно присоединяться к чужой линии обороны, потому что нет необходимого взаимодействия с другими подразделениями, заявил корреспонденту британского издания военный ВСУ по имени Андрей. Поделиться

Авторы материала отмечают, что ситуация для украинских военных в направлении Харькова остается тяжелой.

Оккупационная армия РФ даже на фоне многочисленных потерь сохраняет преимущество в количестве личного состава.

Что говорят украинские военные

Военнослужащий по имени Виктор, попавший в больницу с ранением, рассказал, что вместе с собратьями отражал атаки россиян волну за волной.

При этом украинские военные заявляют о нехватке вооружения из-за длительной задержки с одобрением Конгрессом США дополнительной помощи Украине.

По их словам, ВСУ уступают противнику не только числом, но и вооружением.

У россиян есть все, что они хотят, а нам нечем воевать. Но мы делаем, что можем, — подчеркивает Виктор. Поделиться

По информации корреспондентов, в район Харькова было переброшено подкрепление с других участков фронта.

В частности, резервные подразделения прибыли из района Роботы в Запорожской области. где также продолжаются тяжелые бои.

Это чревато ослаблением линий обороны украинских военных.

Брошенные на подкрепление украинские силы помогают отразить продолжающиеся атаки россиян. Но какой ценой это обходится для других участков фронта, растянувшегося почти на 1300 км? — отмечают авторы материала. Поделиться

По словам бойцов, вытеснить все российские силы, сейчас закрепившиеся в Харьковской области, будет очень нелегко.

Мы теряем Волчанск. И мы также теряем села вокруг Волчанска, — заявляет командир артиллерийской батареи Михаил. Поделиться

По мнению военного, этого сценария можно было бы избежать при наличии лучше подготовленных линий обороны в этом районе.