По словам руководителя разведцентра армии Эстонии Антса Кивисельга, наступательные действия оккупационной армии РФ в приграничных районах Харьковщины не свидетельствуют о намерениях по захвату Харькова.
Разведка Эстонии не видит признаков готовности армии РФ к наступлению на Харьков
Кивисельг отмечает, что российские оккупанты, скорее всего, стремятся создать буферную зону, а не предпринимать попытки захвата Харькова.
По его словам, российским оккупантам удалось продвинуться на глубину до 8 километров в зоне, которая простреливается артиллерией захватчиков.
Это также, как объясняет Кивисельг, не позволяло Украине построить линию обороны ближе чем в 10-20 километрах от границы.
При этом мощные укрепления невозможно было построить ближе чем в 3-5 километрах от границы.
Что эстонская разведка говорит о ситуации на других направлениях фронта
Кивисельг также подчеркнул, что на других участках фронта оккупационная армия РФ поддерживает высокую интенсивность боевых действий, продвигаясь вперед за счет тактических локальных боестолкновений.
Основные бои идут на Покровском направлении вокруг Очеретино и на пути на Времен Яр.
На южном направлении продолжаются бои в Запорожской области в Роботино, однако украинская оборона держится.
ВСУ также продолжают удерживать плацдарм на левом берегу реки Днепр.
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