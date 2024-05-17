По словам руководителя разведцентра армии Эстонии Антса Кивисельга, наступательные действия оккупационной армии РФ в приграничных районах Харьковщины не свидетельствуют о намерениях по захвату Харькова.

Разведка Эстонии не видит признаков готовности армии РФ к наступлению на Харьков

Кивисельг отмечает, что российские оккупанты, скорее всего, стремятся создать буферную зону, а не предпринимать попытки захвата Харькова.

Вооруженные силы Российской Федерации продвигаются вперед на недавно открывшемся Харьковском направлении, но их темп падает. Это и характер поведения ВС РФ скорее говорит о желании создать буферную зону. Российские войска атаковали и уничтожали важные мосты в районе Волчанска, что создает естественную преграду между подразделениями ВСУ и русской армией. Это скорее указывает на намерение российских сил выстроить рубеж обороны, чем на создание плацдарма для продвижения на Харьков, — подчеркивает руководитель эстонской разведки. Поделиться

По его словам, российским оккупантам удалось продвинуться на глубину до 8 километров в зоне, которая простреливается артиллерией захватчиков.

Это также, как объясняет Кивисельг, не позволяло Украине построить линию обороны ближе чем в 10-20 километрах от границы.

При этом мощные укрепления невозможно было построить ближе чем в 3-5 километрах от границы.

На Харьковском направлении действует группировка войск "Север", цель которой состоит в том, чтобы препятствовать продвижению украинских резервных сил и поддерживать наступление на Донецком направлении. В прямых боевых столкновениях на Харьковском направлении принимают участие около 2 тыс человек, еще 1,5-2 тыс бойцов находятся в резерве. Всего в районе сосредоточено около 35 тыс. военнослужащих ВС РФ, вероятнее всего, в ближайшее время группировка вырастет. Однако вряд ли Россия сможет сосредоточить на этом направлении 300 тыс человек, что, согласно разным оценкам, является минимальным необходимым объемом сил для обеспечения захвата Харькова, отмечает руководитель центра эстонской разведки. Поделиться

Что эстонская разведка говорит о ситуации на других направлениях фронта

Кивисельг также подчеркнул, что на других участках фронта оккупационная армия РФ поддерживает высокую интенсивность боевых действий, продвигаясь вперед за счет тактических локальных боестолкновений.

Основные бои идут на Покровском направлении вокруг Очеретино и на пути на Времен Яр.

На южном направлении продолжаются бои в Запорожской области в Роботино, однако украинская оборона держится.

ВСУ также продолжают удерживать плацдарм на левом берегу реки Днепр.