В НАТО оценили силы армии РФ для прорыва в Харьковской области
Категория
Украина
Дата публикации

В НАТО оценили силы армии РФ для прорыва в Харьковской области

вс рф
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Источник:  Sky News

У России нет достаточных сил, необходимых для стратегического прорыва в Харьковской области, заявил главный военный командующий НАТО.

Есть ли у России силы для прорыва на Харьковщине

Выступая после встречи в Брюсселе, верховный главнокомандующий НАТО в Европе Кристофер Каволи заявил, что он уверен, что украинские войска смогут удержать свои позиции в северо-восточном регионе, где Россия начала неожиданное новое наступление почти неделю назад.

Кристофер Каволи также заявил, что в ближайшее время ожидаются "серьезные улучшения" в ситуации с боеприпасами в Украине.

Глава Военного комитета НАТО признал сложную ситуацию для ВСУ, заявив, что задержка поставок оружия привела к негативным последствиям.

Наступление РФ в Харьковской области

Силы обороны остановили активное продвижение захватчиков на севере Харьковщины, но тяжелые бои продолжаются. Об этом рассказал глава Харьковской областной администрации Олег Синегубов.

Наши воины, хоть и нельзя сказать, что стабилизировали линию фронта, но остановили активное продвижение врага по территории Харьковской области. В некоторых направлениях нашим воинам удалось вернуть более выгодное положение, — сказал председатель ОВА.

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