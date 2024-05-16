В НАТО оценили силы армии РФ для прорыва в Харьковской области

У России нет достаточных сил, необходимых для стратегического прорыва в Харьковской области, заявил главный военный командующий НАТО.

Есть ли у России силы для прорыва на Харьковщине

Выступая после встречи в Брюсселе, верховный главнокомандующий НАТО в Европе Кристофер Каволи заявил, что он уверен, что украинские войска смогут удержать свои позиции в северо-восточном регионе, где Россия начала неожиданное новое наступление почти неделю назад.

Кристофер Каволи также заявил, что в ближайшее время ожидаются "серьезные улучшения" в ситуации с боеприпасами в Украине.

Глава Военного комитета НАТО признал сложную ситуацию для ВСУ, заявив, что задержка поставок оружия привела к негативным последствиям.

Наступление РФ в Харьковской области

Силы обороны остановили активное продвижение захватчиков на севере Харьковщины, но тяжелые бои продолжаются. Об этом рассказал глава Харьковской областной администрации Олег Синегубов.