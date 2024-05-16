Войска РФ нанесли удары кассетными боеприпасами по Харьковской области. Есть пострадавшие

В Харьковской области российские оккупанты варварски обстреляли кассетными боеприпасами Волчанскую общину, ранив пятерых человек, среди которых двое медиков, двое водителей и глава Волчанской городской военной администрации.

Что известно об обстреле Волчанской общины

В Харьковской области российские оккупанты варварски обстреляли кассетными боеприпасами Волчанскую общину, пострадали пять человек, среди которых двое медиков, двое водителей и глава Волчанской МВА, сообщил в четверг председатель Харьковской ОВА Олег Синегубов.

оккупанты варварски нанесли удары по кассетным боеприпасам по селу Волчанской общины. Посреди бела дня, когда от обстрелов спасаются десятки людей, работают волонтеры и гражданские экстренные службы, — указал Синегубов в Telegram. Поделиться

Пять человек пострадали — двое медиков, двое водителей, получил ранения начальник Волчанской городской военной администрации, — сообщил председатель ОВА. Поделиться

Армия РФ расстреляла пленного гражданского в Волчанске

В Волчанске армия РФ берет гражданских в плен, известно о первых расстрелах мирных жителей оккупантами.

В северной части Волчанска, где идут активные боевые действия, российские военные берут гражданских жителей в плен.

По словам министра внутренних дел Украины Игоря Клименко, до сегодняшнего дня на том участке также продолжалась эвакуация — Национальная полиция Украины не прекращала вывозить людей при всех угрозах и под обстрелами.

На сегодняшний день, по оперативной информации, российские военные, пытавшиеся закрепиться в городе, не позволяли местным жителям эвакуироваться: людей начали похищать и сгонять в подвалы. Известно о первых расстрелах российских гражданских военных, — сказал глава МВД Игорь Клименко. Поделиться

Один из жителей Волчанска пытался скрыться пешком, отказался выполнять команды захватчиков — россияне его убили.

Следователи Национальной полиции Украины в Харьковской области возбудили уголовное производство по фактам нарушения правил и обычаев войны.

Эвакуационные группы Национальной полиции Украины продолжают работать в Волчанске, несмотря на интенсивные боевые столкновения и пытаются обеспечить дальнейшую эвакуацию людей.