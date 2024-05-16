Войска РФ нанесли удары кассетными боеприпасами по Харьковской области. Есть пострадавшие
Категория
Украина
Дата публикации

Войска РФ нанесли удары кассетными боеприпасами по Харьковской области. Есть пострадавшие

Олег Синегубов / Харьковская ОВА
обстрел
Читати українською

В Харьковской области российские оккупанты варварски обстреляли кассетными боеприпасами Волчанскую общину, ранив пятерых человек, среди которых двое медиков, двое водителей и глава Волчанской городской военной администрации.

Что известно об обстреле Волчанской общины

В Харьковской области российские оккупанты варварски обстреляли кассетными боеприпасами Волчанскую общину, пострадали пять человек, среди которых двое медиков, двое водителей и глава Волчанской МВА, сообщил в четверг председатель Харьковской ОВА Олег Синегубов.

оккупанты варварски нанесли удары по кассетным боеприпасам по селу Волчанской общины. Посреди бела дня, когда от обстрелов спасаются десятки людей, работают волонтеры и гражданские экстренные службы, — указал Синегубов в Telegram.

Пять человек пострадали — двое медиков, двое водителей, получил ранения начальник Волчанской городской военной администрации, — сообщил председатель ОВА.

Армия РФ расстреляла пленного гражданского в Волчанске

В Волчанске армия РФ берет гражданских в плен, известно о первых расстрелах мирных жителей оккупантами.

В северной части Волчанска, где идут активные боевые действия, российские военные берут гражданских жителей в плен.

По словам министра внутренних дел Украины Игоря Клименко, до сегодняшнего дня на том участке также продолжалась эвакуация — Национальная полиция Украины не прекращала вывозить людей при всех угрозах и под обстрелами.

На сегодняшний день, по оперативной информации, российские военные, пытавшиеся закрепиться в городе, не позволяли местным жителям эвакуироваться: людей начали похищать и сгонять в подвалы. Известно о первых расстрелах российских гражданских военных, — сказал глава МВД Игорь Клименко.

Один из жителей Волчанска пытался скрыться пешком, отказался выполнять команды захватчиков — россияне его убили.

Следователи Национальной полиции Украины в Харьковской области возбудили уголовное производство по фактам нарушения правил и обычаев войны.

Эвакуационные группы Национальной полиции Украины продолжают работать в Волчанске, несмотря на интенсивные боевые столкновения и пытаются обеспечить дальнейшую эвакуацию людей.

Больше по теме

Категория
Украина
Дата публикации
Додати до обраного
Пехотные группы армии РФ пытаются закрепиться в части Волчанска — Минобороны
Волчанск
Категория
Украина
Дата публикации
Додати до обраного
ВСУ частично вытеснили российскую армию из Волчанска на Харьковщине
Генштаб ВСУ
всу
Категория
Украина
Дата публикации
Додати до обраного
Армия РФ расстреляла пленного гражданского в Волчанске
Игорь Клименко
Российский военный

Поделиться

Как вам такое?

Оставаясь на онлайне вы даете согласие на использование файлов cookies, которые помогают нам сделать ваше пребывание здесь более удобным.

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?