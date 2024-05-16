Войска РФ нанесли удары кассетными боеприпасами по Харьковской области. Есть пострадавшие

В Харьковской области российские оккупанты варварски обстреляли кассетными боеприпасами Волчанскую общину, ранив пятерых человек, среди которых двое медиков, двое водителей и глава Волчанской городской военной администрации.
Что известно об обстреле Волчанской общины
В Харьковской области российские оккупанты варварски обстреляли кассетными боеприпасами Волчанскую общину, пострадали пять человек, среди которых двое медиков, двое водителей и глава Волчанской МВА, сообщил в четверг председатель Харьковской ОВА Олег Синегубов.
Армия РФ расстреляла пленного гражданского в Волчанске
В Волчанске армия РФ берет гражданских в плен, известно о первых расстрелах мирных жителей оккупантами.
В северной части Волчанска, где идут активные боевые действия, российские военные берут гражданских жителей в плен.
По словам министра внутренних дел Украины Игоря Клименко, до сегодняшнего дня на том участке также продолжалась эвакуация — Национальная полиция Украины не прекращала вывозить людей при всех угрозах и под обстрелами.
Один из жителей Волчанска пытался скрыться пешком, отказался выполнять команды захватчиков — россияне его убили.
Следователи Национальной полиции Украины в Харьковской области возбудили уголовное производство по фактам нарушения правил и обычаев войны.
Эвакуационные группы Национальной полиции Украины продолжают работать в Волчанске, несмотря на интенсивные боевые столкновения и пытаются обеспечить дальнейшую эвакуацию людей.
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