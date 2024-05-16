В Волчанске армия РФ берет гражданских в плен, известно о первых расстрелах мирных жителей оккупантами.

Армия РФ не позволяла местным жителям эвакуироваться

В северной части Волчанска, где идут активные боевые действия, российские военные берут гражданских жителей в плен.

По словам министра внутренних дел Украины Игоря Клименка, до сегодняшнего дня на том участке также продолжалась эвакуация — Национальная полиция Украины не прекращала вывозить людей при всех угрозах и под обстрелами.

По состоянию на сегодняшний день, по оперативной информации, российские военные, пытавшиеся закрепиться в городе, не позволяли местным жителям эвакуироваться: людей начали похищать и сгонять в подвалы. Известно о первых расстрелах гражданских русских военных. Игорь Клименко Министр внутренних дел Украины

Один из жителей Волчанска пытался скрыться пешком, отказался выполнять команды захватчиков — россияне его убили.

Следователи Национальной полиции Украины в Харьковской области возбудили уголовное производство по фактам нарушения правил и обычаев войны.

Эвакуационные группы Национальной полиции Украины продолжают работать в Волчанске, несмотря на интенсивные боевые столкновения и пытаются обеспечить дальнейшую эвакуацию людей.

Во время вооруженного нападения окупантов исчез мирный житель

В Офисе Генпрокурора заявили, что 14 мая в селе Старица Волчанской общины российский военный в упор расстрелял 46-летнего мужчину.

Также известно, что 14 мая во время вооруженного нападения окупантов исчез мирный житель.

Его местонахождение пока неизвестно. В настоящее время правоохранители рассматривают несколько версий: незаконное лишение свободы гражданского российскими военнослужащими или его убийство.

В настоящее время в населенном пункте продолжаются боевые действия.