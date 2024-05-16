Армия РФ расстреляла пленного гражданского в Волчанске
Категория
Украина
Дата публикации

Армия РФ расстреляла пленного гражданского в Волчанске

Игорь Клименко
Российский военный
Читати українською

В Волчанске армия РФ берет гражданских в плен, известно о первых расстрелах мирных жителей оккупантами.

Армия РФ не позволяла местным жителям эвакуироваться

В северной части Волчанска, где идут активные боевые действия, российские военные берут гражданских жителей в плен.

По словам министра внутренних дел Украины Игоря Клименка, до сегодняшнего дня на том участке также продолжалась эвакуация — Национальная полиция Украины не прекращала вывозить людей при всех угрозах и под обстрелами.

По состоянию на сегодняшний день, по оперативной информации, российские военные, пытавшиеся закрепиться в городе, не позволяли местным жителям эвакуироваться: людей начали похищать и сгонять в подвалы. Известно о первых расстрелах гражданских русских военных.

Игорь Клименко

Игорь Клименко

Министр внутренних дел Украины

Один из жителей Волчанска пытался скрыться пешком, отказался выполнять команды захватчиков — россияне его убили.

Следователи Национальной полиции Украины в Харьковской области возбудили уголовное производство по фактам нарушения правил и обычаев войны.

Эвакуационные группы Национальной полиции Украины продолжают работать в Волчанске, несмотря на интенсивные боевые столкновения и пытаются обеспечить дальнейшую эвакуацию людей.

Во время вооруженного нападения окупантов исчез мирный житель

В Офисе Генпрокурора заявили, что 14 мая в селе Старица Волчанской общины российский военный в упор расстрелял 46-летнего мужчину.

Также известно, что 14 мая во время вооруженного нападения окупантов исчез мирный житель.

Его местонахождение пока неизвестно. В настоящее время правоохранители рассматривают несколько версий: незаконное лишение свободы гражданского российскими военнослужащими или его убийство.

В настоящее время в населенном пункте продолжаются боевые действия.

Больше по теме

Категория
Украина
Дата публикации
Додати до обраного
ВСУ отошли на более выгодные позиции в районе Волчанска на Харьковщине
Генштаб ВСУ
всу
Категория
Украина
Дата публикации
Додати до обраного
Пехотные группы армии РФ пытаются закрепиться в части Волчанска — Минобороны
Волчанск
Категория
Украина
Дата публикации
Додати до обраного
ВСУ частично вытеснили российскую армию из Волчанска на Харьковщине
Генштаб ВСУ
всу

Поделиться

Как вам такое?

Оставаясь на онлайне вы даете согласие на использование файлов cookies, которые помогают нам сделать ваше пребывание здесь более удобным.

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?