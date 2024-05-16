В Волчанске армия РФ берет гражданских в плен, известно о первых расстрелах мирных жителей оккупантами.
Армия РФ не позволяла местным жителям эвакуироваться
В северной части Волчанска, где идут активные боевые действия, российские военные берут гражданских жителей в плен.
По словам министра внутренних дел Украины Игоря Клименка, до сегодняшнего дня на том участке также продолжалась эвакуация — Национальная полиция Украины не прекращала вывозить людей при всех угрозах и под обстрелами.
Один из жителей Волчанска пытался скрыться пешком, отказался выполнять команды захватчиков — россияне его убили.
Следователи Национальной полиции Украины в Харьковской области возбудили уголовное производство по фактам нарушения правил и обычаев войны.
Эвакуационные группы Национальной полиции Украины продолжают работать в Волчанске, несмотря на интенсивные боевые столкновения и пытаются обеспечить дальнейшую эвакуацию людей.
Во время вооруженного нападения окупантов исчез мирный житель
В Офисе Генпрокурора заявили, что 14 мая в селе Старица Волчанской общины российский военный в упор расстрелял 46-летнего мужчину.
Также известно, что 14 мая во время вооруженного нападения окупантов исчез мирный житель.
Его местонахождение пока неизвестно. В настоящее время правоохранители рассматривают несколько версий: незаконное лишение свободы гражданского российскими военнослужащими или его убийство.
В настоящее время в населенном пункте продолжаются боевые действия.
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