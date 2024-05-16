У Вовчанську армія РФ бере цивільних у полон, відомо про перші розстріли мирних жителів окупантами.

Армія РФ не дозволяла місцевим мешканцям евакуюватися

У північній частині Вовчанська, де йдуть активні бойові дії, російські військові беруть цивільних мешканців у полон.

За словами міністра внутрішніх справ України Ігоря Клименка, до сьогоднішнього дня на тій ділянці також тривала евакуація — Національна поліція України не припиняла вивозити людей попри всі загрози та під обстрілами.

Станом на зараз, за оперативною інформацією, російські військові, які намагалися закріпитись у місті, не дозволяли місцевим мешканцям евакуйовуватися: людей почали викрадати та зганяти до підвалів. Відомо про перші розстріли цивільних російськими військовими. Ігор Клименко Міністр внутрішніх справ України

Один із мешканців Вовчанську намагався втекти пішки, відмовився виконувати команди загарбників — росіяни його вбили.

Слідчі Національної поліції України у Харківської області розпочали кримінальне провадження за фактами порушення правил та звичаїв війни.

Евакуаційні групи Національної поліції України продовжують працювати у Вовчанську попри інтенсивні бойові зіткнення та намагаються забезпечити подальшу евакуацію людей.

Під час озброєного нападу окупантів зник мирний житель

У Офісі Генпрокурора заявили, що 14 травня у селі Стариця Вовчанської громади російський військовий впритул розстріляв 46-річного чоловіка.

Також відомо, що 14 травня під час озброєного нападу окупантів зник мирний житель.

Його місцеперебування наразі невідомо. На теперішній час правоохоронці розглядають декілька версій: незаконне позбавлення волі цивільного російськими військовослужбовцями або його вбивство.

Наразі у населеному пункті тривають бойові дії.