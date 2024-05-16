У Вовчанську армія РФ бере цивільних у полон, відомо про перші розстріли мирних жителів окупантами.
Армія РФ не дозволяла місцевим мешканцям евакуюватися
У північній частині Вовчанська, де йдуть активні бойові дії, російські військові беруть цивільних мешканців у полон.
За словами міністра внутрішніх справ України Ігоря Клименка, до сьогоднішнього дня на тій ділянці також тривала евакуація — Національна поліція України не припиняла вивозити людей попри всі загрози та під обстрілами.
Один із мешканців Вовчанську намагався втекти пішки, відмовився виконувати команди загарбників — росіяни його вбили.
Слідчі Національної поліції України у Харківської області розпочали кримінальне провадження за фактами порушення правил та звичаїв війни.
Евакуаційні групи Національної поліції України продовжують працювати у Вовчанську попри інтенсивні бойові зіткнення та намагаються забезпечити подальшу евакуацію людей.
Під час озброєного нападу окупантів зник мирний житель
У Офісі Генпрокурора заявили, що 14 травня у селі Стариця Вовчанської громади російський військовий впритул розстріляв 46-річного чоловіка.
Також відомо, що 14 травня під час озброєного нападу окупантів зник мирний житель.
Його місцеперебування наразі невідомо. На теперішній час правоохоронці розглядають декілька версій: незаконне позбавлення волі цивільного російськими військовослужбовцями або його вбивство.
Наразі у населеному пункті тривають бойові дії.
Більше по темі
- Категорія
- Україна
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Україна
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Україна
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-