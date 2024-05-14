ЗСУ відійшли на вигідніші позиції в районі Вовчанська на Харківщині

На окремих ділянках Харківського напрямку, у районах Лук’янців і Вовчанська українські військові перемістились на більш вигідні позиції.

Українські військові перемістились на більш вигідні позиції на Харківщині

Як повідомили в Генштабі, таке рішення ухвалили, щоб зберегти життя українських військовослужбовців та уникнути втрат.

Бої наразі тривають. Українські підрозділи не дають російським військам закріпитись і контратакують.

Генштаб також вказує, що на Харківському напрямку підрозділи українських військ відбили 11 атак росіян, зокрема на напрямках Глибоке — Липці, Лук’янці — Липці, Борисівка — Нескучне, Шебекіно (РФ) — Вовчанськ. Три бойові зіткнення ще тривають.

За сьогодні на цьому напрямку росіяни втратили 162 військових (убиті та поранені), також пошкодили та знищили 26 одиниць військової техніки.

На Куп’янському напрямку росіяни атакували 16 разів на напрямках Лиман Перший — Синьківка, Вільшанка — Синьківка, Вільшанка — Петропавлівка, Кислівка — Іванівка, Крохмальне — Берестове, Коломийчиха — Стельмахівка, Коломийчиха — Мясожарівка, Ковалівка — Новоєгорівка, Площанка — Макіївка. Бої тривають. Успіху противник не має.

Крім того, українські війська відновили втрачені раніше позиції та покращили тактичне положення на окремих напрямках.

Наступ РФ на Харківщину — що відомо

10 травня Росія розпочала новий наступ у Харківській області, повідомив президент України Володимир Зеленський. Він наголосив, що Сили оборони знали про плани окупантів у регіоні та готували відсіч.

Пізніше в Генштабі ЗСУ повідомили, що окупанти «вклинилися в оборону». Нині оперативна обстановка залишається складною та динамічно змінюється. Наразі йдуть бої за Вовчанськ.

У вечірньому зверненні президент Володимир Зеленський 14 травня заявив, що головком ЗСУ Олександр Сирський перебуває у ключових місцях боїв. За словами президента, ситуація на фронті контрольована.