ВСУ отошли на более выгодные позиции в районе Волчанска на Харьковщине
Категория
Украина
Дата публикации

ВСУ отошли на более выгодные позиции в районе Волчанска на Харьковщине

Генштаб ВСУ
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На отдельных участках Харьковского направления, в районах Лукьянцев и Волчанска, украинские военные переместились на более выгодные позиции.

Украинские военные переместились на более выгодные позиции в Харьковской области

Как сообщили в Генштабе, такое решение было принято, чтобы сохранить жизнь украинских военнослужащих и избежать потерь.

Бои продолжаются. Украинские подразделения не дают российским войскам закрепиться и контратакуют.

Генштаб также указывает, что на Харьковском направлении подразделения украинских войск отразили 11 атак россиян, в том числе на направлениях Глубокое — Липцы, Лукьянцы — Липцы, Борисовка — Нескучное, Шебекино (РФ) — Волчанск. Три боевых столкновения еще продолжаются.

За сегодняшний день на этом направлении россияне потеряли 162 военных (убиты и ранены), также повредили и уничтожили 26 единиц военной техники.

На Купянском направлении россияне атаковали 16 раз на направлениях Лиман Первый — Синьковка, Ольшанка — Синьковка, Ольшанка — Петропавловка, Кисловка — Ивановка, Крахмальное — Берестово, Коломыйчиха — Стельмаховка, Коломыйчиха — Мясожаровка, Ковалевка — Нововалка. Бои продолжаются. Удачи противник не имеет.

Кроме того, украинские войска восстановили утраченные ранее позиции и улучшили тактическое положение по отдельным направлениям.

Наступление РФ на Харьковщину — что известно

10 мая Россия начала новое наступление в Харьковской области, сообщил президент Украины Владимир Зеленский. Он отметил, что Силы обороны знали о планах оккупантов в регионе и готовили отпор.

Позже в Генштабе ВСУ сообщили, что оккупанты «вклинились в оборону». В настоящее время оперативная обстановка остается сложной и динамично меняется. Сейчас идут бои за Волчанск .

В вечернем обращении президент Владимир Зеленский 14 мая заявил, что главком ВСУ Александр Сырский находится в ключевых местах боев. По словам президента, ситуация на фронте контролируется.

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