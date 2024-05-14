Наступление РФ на Харьковщину осуществлено новой группировкой российской армии — разведка Британии

В России создали новую Северную группировку войск специально для атаки на Харьковщину.
Армия РФ атакует Харьковскую область Северной группировкой войск
Недавно сформированная Северная группировка войск России атаковала Харьковскую область Украины и взяла под контроль несколько сел.
Об этом сообщает Министерство обороны Великобритании в Twitter.
Как отмечается в строительстве, пограничный город Волчанск почти наверняка является непосредственной целью России и сейчас является предметом битвы между российскими и украинскими силами.
По данным британской разведки, открывая дополнительное направление фронта, Россия почти наверняка пытается отвлечь украинские ресурсы от других частей линии фронта и поставить под угрозу Харьков, второй по размеру город Украины.
Наступление РФ на севере Харьковской области
10 мая российские войска начали наступление на севере Харьковской области и заняли несколько населённых пунктов. В настоящее время бои идут в районе северных окраин города Волчанск.
Секретарь СНБО Александр Литвиненко сообщил, что в наступлении принимают участие более 30 тысяч российских военных.
Глава ГУР Кирилл Буданов заявил, что украинские войска смогут укрепить свои позиции и стабилизировать фронт в Харьковской области в течение трех-четырех дней.
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