В России создали новую Северную группировку войск специально для атаки на Харьковщину.

Армия РФ атакует Харьковскую область Северной группировкой войск

Недавно сформированная Северная группировка войск России атаковала Харьковскую область Украины и взяла под контроль несколько сел.

Об этом сообщает Министерство обороны Великобритании в Twitter.

Latest Defence Intelligence update on the situation in Ukraine – 14 May 2024.



Find out more about Defence Intelligence's use of language: https://t.co/1NsPGy2eF6 #StandWithUkraine 🇺🇦 pic.twitter.com/uVaE2exEAT — Ministry of Defence 🇬🇧 (@DefenceHQ) May 14, 2024

Как отмечается в строительстве, пограничный город Волчанск почти наверняка является непосредственной целью России и сейчас является предметом битвы между российскими и украинскими силами.

По данным британской разведки, открывая дополнительное направление фронта, Россия почти наверняка пытается отвлечь украинские ресурсы от других частей линии фронта и поставить под угрозу Харьков, второй по размеру город Украины.

Маловероятно, что Россия накопила достаточную боевую мощь, чтобы взять город, не отвлекая в этот район дополнительные силы. Поделиться

Наступление РФ на севере Харьковской области

10 мая российские войска начали наступление на севере Харьковской области и заняли несколько населённых пунктов. В настоящее время бои идут в районе северных окраин города Волчанск.

Секретарь СНБО Александр Литвиненко сообщил, что в наступлении принимают участие более 30 тысяч российских военных.

Глава ГУР Кирилл Буданов заявил, что украинские войска смогут укрепить свои позиции и стабилизировать фронт в Харьковской области в течение трех-четырех дней.