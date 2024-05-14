На грани. Буданов назвал ситуацию в Харьковской области критической

ВСУ пытаются перебросить войска с других участков линии фронта, чтобы укрепить свою оборону на Харьковском направлении. Армия РФ не считается с потерями живой силы техники при атаке на Харьков.
Ситуация на Харьковском направлении критическая — Буданов
Глава Главного управления разведки Кирилл Буданов признался, что ситуация в Харьковской области "на грани".
Об этом он заявил в комментарии The New York Times.
Как и большинство украинских чиновников и военных экспертов, шеф украинской разведки считает, что российские атаки на северо-востоке преследуют цель перебросить украинские резервы по горячим направлениям Донбасса.
По его словам, украинская армия пытается перебросить войска из других участков линии фронта, чтобы укрепить свою оборону на северо-востоке, но найти личный состав было сложно.
Все наши силы либо здесь, либо во Временном Яру. Я использовал все, что у нас есть. К сожалению, у нас больше никого в резерве нет.
Российское наступление на Харьковщину: что известно
Россияне 10 мая активизировали наступательные действия Харьковской области. Сообщалось, что противникам удалось взять под контроль ряд населённых пунктов.
Президент Владимир Зеленский сказал, что украинские воины на Харьковском направлении наносят контрудары, в том числе под Волчанском, и там уже усилена наша оборона.
По словам секретаря Совета национальной безопасности и обороны Александра Литвиненко, РФ собрала на границе с Харьковской областью около 50 тыс оккупантов.
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