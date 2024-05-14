На грани. Буданов назвал ситуацию в Харьковской области критической

ВСУ пытаются перебросить войска с других участков линии фронта, чтобы укрепить свою оборону на Харьковском направлении. Армия РФ не считается с потерями живой силы техники при атаке на Харьков.

Ситуация на Харьковском направлении критическая — Буданов

Глава Главного управления разведки Кирилл Буданов признался, что ситуация в Харьковской области "на грани".

Об этом он заявил в комментарии The New York Times.

Как и большинство украинских чиновников и военных экспертов, шеф украинской разведки считает, что российские атаки на северо-востоке преследуют цель перебросить украинские резервы по горячим направлениям Донбасса.

Ситуация на грани. С каждым часом эта ситуация приближается к критической, — заявил Буданов по видеосвязи с бункера в Харьковской области. Кирилл Буданов Руководитель ГУР

По его словам, украинская армия пытается перебросить войска из других участков линии фронта, чтобы укрепить свою оборону на северо-востоке, но найти личный состав было сложно.

Все наши силы либо здесь, либо во Временном Яру. Я использовал все, что у нас есть. К сожалению, у нас больше никого в резерве нет.

Российское наступление на Харьковщину: что известно

Россияне 10 мая активизировали наступательные действия Харьковской области. Сообщалось, что противникам удалось взять под контроль ряд населённых пунктов.

Генштаб Вооруженных сил Украины заявил, что враги смогли добиться тактических успехов во время боев за город Волчанск, который находится недалеко от границы. Однако бои за город продолжаются. Поделиться

Президент Владимир Зеленский сказал, что украинские воины на Харьковском направлении наносят контрудары, в том числе под Волчанском, и там уже усилена наша оборона.