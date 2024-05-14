Буданов предположил новое направление наступления российской армии после Харьковщины

ВСУ смогут укрепить свои позиции и стабилизировать фронт в Харьковской области в течение нескольких дней. Но, по словам руководителя Главного управления разведки Кирилла Буданова, Россия начнет новое наступление дальше севернее Харькова, в Сумской области.

Россия масштабно атакует Сумщину — Буданов

Армия РФ не остановится на Харьковском наступлении.

Об этом заявил глава ГУР Кирилл Буданов, сообщает The New York Times.

Буданов спрогнозировал, что он ожидает, что атаки в Харьковской области продлятся еще три-четыре дня, после чего российские войска, как ожидается, нанесут мощный удар в направлении Сум.

Как отмечает издание, украинские официальные лица ранее заявляли, что Россия сосредоточила войска через границу со стороны Сум.

В то же время Павел Величко, украинский офицер, действующий вблизи российской границы в Сумской области, сообщил, что в последнее время усилились обстрелы оккупантами окрестностей Сум.

Я понятия не имею, имеет ли это какое-то значение, потому что эти места и так часто подвергались обстрелам. В любом случае мы в полной боевой готовности. Поделиться

Украину ожидает тяжелая ситуация в ближайшее время — ГУР

Украину с середины мая — начала июня, ожидает довольно тяжелая ситуация. Впрочем, она не будет катастрофической.

Об этом говорил руководитель ГУР Кирилл Буданов в интервью BBC в конце апреля.

Нас ждет достаточно трудная, по нашей оценке, ситуация в ближайшее время. Но она не катастрофическая, это тоже нужно понимать. Армагеддон не состоится, как многие сейчас начинают говорить. Но проблемы с середины мая будут. Кирилл Буданов Руководитель ГУр

Отвечая на вопросы интервьюера, Буданов объяснил, что речь идет о "всем", а не только о фронте или внутриполитической ситуации. По словам руководителя ГУР, враг будет прибегать к комплексному подходу против Украины, но подробности этого вопроса он не раскрыл.