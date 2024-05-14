Буданов предположил новое направление наступления российской армии после Харьковщины

ВСУ смогут укрепить свои позиции и стабилизировать фронт в Харьковской области в течение нескольких дней. Но, по словам руководителя Главного управления разведки Кирилла Буданова, Россия начнет новое наступление дальше севернее Харькова, в Сумской области.
Россия масштабно атакует Сумщину — Буданов
Армия РФ не остановится на Харьковском наступлении.
Об этом заявил глава ГУР Кирилл Буданов, сообщает The New York Times.
Буданов спрогнозировал, что он ожидает, что атаки в Харьковской области продлятся еще три-четыре дня, после чего российские войска, как ожидается, нанесут мощный удар в направлении Сум.
Как отмечает издание, украинские официальные лица ранее заявляли, что Россия сосредоточила войска через границу со стороны Сум.
В то же время Павел Величко, украинский офицер, действующий вблизи российской границы в Сумской области, сообщил, что в последнее время усилились обстрелы оккупантами окрестностей Сум.
Украину ожидает тяжелая ситуация в ближайшее время — ГУР
Украину с середины мая — начала июня, ожидает довольно тяжелая ситуация. Впрочем, она не будет катастрофической.
Об этом говорил руководитель ГУР Кирилл Буданов в интервью BBC в конце апреля.
Отвечая на вопросы интервьюера, Буданов объяснил, что речь идет о "всем", а не только о фронте или внутриполитической ситуации. По словам руководителя ГУР, враг будет прибегать к комплексному подходу против Украины, но подробности этого вопроса он не раскрыл.
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