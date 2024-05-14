Буданов припустив новий напрямок наступу російської армії після Харківщини

ЗСУ зможуть зміцнити свої позиції та стабілізувати фронт у Харківській області протягом наступних кількох днів. Але, за словами керівника Головного управління розвідки Кирила Буданова, Росія розпочне новий наступ далі на північ від Харкова, у Сумській області.

Росія масштабно атакує Сумщину — Буданов

Армія РФ не зупиниться на Харківському наступі.

Про це заявив голова ГУР Кирило Буданов, повідомляє The New York Times.

Буданов спрогнозував, що він очікує, що атаки в Харківській області триватимуть ще три-чотири дні, після чого російські війська, як очікується, зроблять потужний удар у напрямку Сум.

Як зазначає видання, українські офіційні особи раніше заявляли, що Росія зосередила війська через кордон із боку Сум.

Водночас Павло Величко, український офіцер, який діє поблизу російського кордону на Сумщині, повідомив, що останнім часом посилилися російські обстріли околиць Сум.

Я уявлення не маю, чи має це якесь значення, тому що ці місця і так часто зазнавали обстрілів. У будь-якому випадку ми в повній бойовій готовності. Поширити

Україну очікує важка ситуація найближчим часом — ГУР

Україну з середини травня — початку червня, очікує досить важка ситуація. Втім, вона не буде катастрофічною.

Про це казав керівник ГУР Кирило Буданов в інтерв'ю BBC наприкінці квітня.

Нас чекає досить важка, за нашою оцінкою, ситуація найближчим часом. Але вона не катастрофічна, це теж треба розуміти. Армагеддон не відбудеться, як багато хто зараз починає казати. Але проблеми з середини травня будуть. Кирило Буданов Керівник ГУр

Відповідаючи на питання інтерв'юера, Буданов пояснив, що мова йде про "все", а не лише про фронт чи внутрішньополітичну ситуацію. За словами керівника ГУР, ворог вдаватиметься до комплексного підходу проти України, але подробиці цього питання він не розкрив.