На межі. Буданов назвав ситуацію на Харківщині критичною

ЗСУ намагається перекинути війська з інших ділянок лінії фронту, щоб зміцнити свою оборону на Харківському напрямку. Армія РФ не рахується зі втратами живої сили техніки при атаці на Харків.
Ситуація на Харківському напрямку є критичною — Буданов
Очільник Головного управління розвідки Кирило Буданов зізнався, що ситуація у Харківській області "на межі".
Про це він заявив у коментарі The New York Times.
Як і більшість українських посадовців і військових експертів, шеф української розвідки вважає, що російські атаки на північному сході мають на меті перекинути українські резерви з гарячих напрямків Донбасу.
За його словами, українська армія намагається перекинути війська з інших ділянок лінії фронту, щоб зміцнити свою оборону на північному сході, але знайти особовий склад було важко.
Усі наші сили або тут, або в Часовому Яру. Я використав усе, що у нас є. На жаль, у нас більше нікого в резерві немає.
Російський наступ на Харківщину: що відомо
Росіяни 10 травня активізували наступальні дії в Харківській області. Повідомлялося, що супротивникам вдалося взяти під контроль низку населених пунктів.
Президент Володимир Зеленський сказав, що українські воїни на Харківському напрямку завдають контрударів, у тому числі під Вовчанськом, і там вже посилено нашу оборону.
За словами секретаря Ради національної безпеки та оборони Олександра Литвиненка, РФ зібрала на кордоні з Харківською областю близько 50 тис окупантів.
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