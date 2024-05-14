На межі. Буданов назвав ситуацію на Харківщині критичною

ЗСУ намагається перекинути війська з інших ділянок лінії фронту, щоб зміцнити свою оборону на Харківському напрямку. Армія РФ не рахується зі втратами живої сили техніки при атаці на Харків.

Ситуація на Харківському напрямку є критичною — Буданов

Очільник Головного управління розвідки Кирило Буданов зізнався, що ситуація у Харківській області "на межі".

Про це він заявив у коментарі The New York Times.

Як і більшість українських посадовців і військових експертів, шеф української розвідки вважає, що російські атаки на північному сході мають на меті перекинути українські резерви з гарячих напрямків Донбасу.

Ситуація на межі. З кожною годиною ця ситуація наближається до критичної, — заявив Буданов по відеозв'язку з бункера у Харківській області. Кирило Буданов Керівник ГУР

За його словами, українська армія намагається перекинути війська з інших ділянок лінії фронту, щоб зміцнити свою оборону на північному сході, але знайти особовий склад було важко.

Усі наші сили або тут, або в Часовому Яру. Я використав усе, що у нас є. На жаль, у нас більше нікого в резерві немає.

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