Яка ймовірність наступ армії РФ на Харків — відповідь РНБО
Категорія
Україна
Дата публікації

Яка ймовірність наступ армії РФ на Харків — відповідь РНБО

армія РФ
Джерело:  AFP

Станом на 13 травня Україна не бачить ризику російського нападу на Харків попри нові наступальні дії на область.

Харкову поки не загрожує напад РФ

З заявою з цього приводу виступив секретар Ради національної безпеки і оборони України Олександр Литвиненко.

Він звертає увагу на те, що наразі тривають бойові дії в прикордонні з Росією в Харківській області.

Можна сказати, що загрози нападу на місто Харкова ми не бачимо… Але росіян дуже багато, досить багато. Близько 50 тисяч було на кордоні. Зараз їх набагато більш як 30 тисяч, — наголосив секретар РНБО.

На думку Олександра Литвиненка, новий російський наступ, цілком можливо, має на меті створити "буферну зону", щоб обмежити можливості України завдавати ударів по прикордонних регіонах Росії.

До слова, ввечері 13 травня президент України Володимир Зеленський заявив, що українські сили також фіксують ворожу активність проти Сумщини й Чернігівщини.

За його словами, йдеться про диверсійні групи, обстріли.

Ми відповідаємо вогнем, як і належить. Наше завдання абсолютно зрозуміле — зірвати російську спробу розширити війну. Виконання цього завдання залежить буквально від кожного, хто зараз на позиціях — від Чернігова до Вовчанська, від Харкова до Донеччини.

Володимир Зеленський

Володимир Зеленський

Президент України

Командувача ОТУВ "Харків" Юрія Галушкіна змінили на тлі наступу армії РФ

Заміну провели на бригадного генерала Михайло Драпатого, проте він залишається на посаді заступника начальника Генштабу.

Що важливо розуміти, Михайло Драпатий — колишній командир 2-го батальйону 72-ї ОМБр, який у травні 2014 увійшов у Маріуполь, щоб посилити підрозділи, які відбивали штурми і звільнити заручників.

До січня 2024 Драпатий очолював ОСУВ "Херсон".

Окрім того, він відомий як один із командирів, що керували звільненням правобережжя Херсонщини у 2022.

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