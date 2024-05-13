Голова Сумської ОВА Володимир Артюх підписав розпорядження про евакуацію населення з Білопільської та Ворожбянської міських громад.

В громадах наразі триває оповіщення населення про евакуацію

Жителі Білопілля та Ворожби – особливо родини з дітьми, які хочуть евакуюватися – мають звернутися до старост та голів громад.

Евакуйоване населення буде розміщено в місцях компактного проживання на території області.

Ми маємо захищати своє населення. Це наша основна задача, яку мені поставив президент України Володимир Зеленський. Це не примусова, а завчасна добровільна евакуація з тих населених пунктів, де значно збільшилась кількість обстрілів. Володимир Артюх Голова Сумської ОВА

Також в області продовжується евакуація населення з прикордонних громад у межах 5-кілометрової зони від кордону з РФ, яка розпочалась ще в липні 2023 року.

Під евакуацію підпадають жителі 115 прикордонних населених пунктів у 15 громадах 4 районів області, які перебувають під постійним ворожим обстрілом.

Чи здатна армія РФ розпочати наступ на Сумщину

Полковник запасу Збройних сил України, військовий експерт Петро Черник розповів, що РФ цілком може почати ще один новий наступ зі свого кордону в напрямку Сумщини, як раніше вони це зробили у Харківській області.

Цілком можливо, чому ні. Загалом вздовж лінії кордону протяжність до 750 кілометрів сконцентровано до 40 тисяч особового складу. По цій точковій Харківській операції вони показали, що готові не рахуватися з особовим складом і навіть невеликі сили готові кидати на прорив нашої оборони. І найголовніше, — вивчати цю нашу оборону. Поширити

Якщо вони там мають хоча б одну механізовану бригаду в тому регіоні, а вона там точно є, вони можуть її застосувати. Нам зараз у цій гарячій фазі треба готуватися до будь-яких сценаріїв".