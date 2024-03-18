Армія РФ обстріляла Сумщину. Загинула цивільна людина

Що відомо про обстріл РФ Сумщини

Як зазначається, на Сумщині правоохоронці фіксують наслідки чергових ворожих обстрілів. За добу окупанти завдали 463 удари по області. Загинула одна людина, ще одна дістала поранення.

Пошкоджено 15 приватних домоволодінь, три багатоповерхових та пʼять приватних житлових будинків, адміністративну будівлю, приміщення лікарні, бібліотеку, дитячий садок.

Також наслідок обстрілу Білопільської громади пошкоджено 4 приватних житлових будинки, ЛЕП, складське приміщення, залізничний вагон.

В результаті ракетного удару в по селу на Конотопщині пошкоджено господарчу будівлу, ЛЕП, 2 прибудинкових газопроводи.

Нічна атака Росії по Україні

У ніч з 17 на 18 березня війська РФ запустили по Україні 22 ударні БпЛА типу «Shahed». Сили ППО збили 17 з них.

У Кривому Розі уламки російських "шахедів" упали на 5-поверхівку у Кривому Розі, спричинивши пожежу. Без постраждалих.

На Кіровоградщині внаслідок атаки пошкоджені приватні промислові об'єкти і житлові будинки в Олександрійському районі.

Також противник атакував 5-ма зенітними керованими ракетами С-300/С-400 по Харківщині, двома керованими авіаційними ракетами Х-59 по Сумщині.