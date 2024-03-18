Армия РФ обстреляла Сумскую область. Погиб гражданский человек

За прошедшие сутки российские войска обстреляли населенные пункты Сумской области. В общей сложности начислено 463 удара.

Что известно об обстреле РФ Сумщины

Как отмечается, в Сумской области правоохранители фиксируют последствия очередных вражеских обстрелов. За сутки оккупанты нанесли 463 удара по области. Погиб один человек, еще один получил ранения.

Повреждены 15 частных домовладений, три многоэтажных и пять частных жилых домов, административное здание, помещение больницы, библиотека, детский сад.

Также в результате обстрела Белопольской общины повреждены 4 частных жилых дома, ЛЭП, складское помещение, железнодорожный вагон.

В результате ракетного удара в по селу на Конотопщине повреждено хозяйственное здание, ЛЭП, 2 придомовых газопровода.

Ночная атака России по Украине

В ночь с 17 на 18 марта войска РФ запустили по Украине 22 ударных БпЛА типа «Shahed». Силы ПВО сбили 17 из них.

В Кривом Роге обломки российских "шахедов" упали на 5-этажку в Кривом Роге, повлекши пожар. Без пострадавших.

В Кировоградской области в результате атаки повреждены частные промышленные объекты и жилые дома в Александрийском районе.

Также противник атаковал 5 зенитными управляемыми ракетами С-300/С-400 по Харьковщине, двумя управляемыми авиационными ракетами Х-59 по Сумщине.