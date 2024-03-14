Войска РФ ударили по Сумщине. Есть раненые
Категория
Украина
Дата публикации

Войска РФ ударили по Сумщине. Есть раненые

Сумская областная прокуратура
обстрел
Читати українською

Российские войска сегодня, 14 марта, обстреляли город Середино-Буда в Сумской области. В результате пострадали четыре человека.

Россияне ударили по Середино-Буде в Сумской области

Около 10 часов с территории Российской Федерации из минометов обстреляли город Середина-Буда Шосткинского района.

В результате атаки врага 44-летний мужчина и 43-летняя женщина получили незначительные ранения. После получения медицинской помощи раненый мужчина отправился на помощь односельчанам, устраняющим последствия обстрела. В это время враг снова обстрелял город, на этот раз используя FPV-дроны.

Потерпевший и двое его односельчан, одному из которых 43, а другому 64 года, получили осколочные ранения. Повреждены не менее 7 частных домов и 1 автомобиль.

Удар по радиотехническим объектам Сумской области

Сегодня, 14 марта, российские террористы ракетно-авиационных ударов по радиотехническим объектам региона. В результате в области были временно недоступны украинские радио и телесигнал. В том же числе были перебои с мобильной связью.

Позже в ОВА сообщили о выводе из строя передатчиков телерадиовещания в Сумах, Шостке, Белополье и Тростянце, а гражданских призывали не поддаваться панике и информационным провокациям врага.

Затем глава ОВА Владимир Артюх сообщил, что в Сумской области возобновили мобильную связь, которая отсутствовала в результате вражеских ракетно-авиационных ударов по радиотехническим объектам региона.

Больше по теме

Категория
Украина
Дата публикации
Додати до обраного
Атака РФ по многоэтажке в Одессе. Из-под завалов извлекли 10 человек, есть погибшие
Сумская ОВА
атака
Категория
Украина
Дата публикации
Додати до обраного
В Сумах и Кривом Роге выросло количество погибших в результате российской атаки
ДСНС Украины
атака
Категория
Украина
Дата публикации
Додати до обраного
Армия РФ второй раз за день атаковала Харьков и Сумы
Армия РФ атакует Харьков

Поделиться

Как вам такое?

Оставаясь на онлайне вы даете согласие на использование файлов cookies, которые помогают нам сделать ваше пребывание здесь более удобным.

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?