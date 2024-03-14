Війська РФ вдарили по Сумщині. Є поранені
Категорія
Україна
Дата публікації

Війська РФ вдарили по Сумщині. Є поранені

Сумська обласна прокуратура
обстріл

Російські війська сьогодні, 14 березня, обстріляли місто Середино-Буда в Сумській області. Унаслідок цього постраждало чотири людини.

Росіяни вдарили по Середино-Буді в Сумській області

Близько 10:00 з території Російської Федерації з мінометів обстріляли місто Середина-Буда Шосткинського району.

Внаслідок атаки ворога 44-річний чоловік та 43-річна жінка отримали незначні поранення. Після отримання медичної допомоги поранений чоловік вирушив на допомогу односельцям, які усували наслідки обстрілу. У цей час ворог знову обстріляв місто, цього разу використовуючи FPV-дрони.

Потерпілий і двоє його односельців, одному з яких 43, а іншому 64 роки, дістали осколкові поранення. Пошкоджено щонайменше 7 приватних будинків та 1 автомобіль.

Удар по радіотехнічних об'єктах Сумської області

Сьогодні, 14 березня, російські терористи ракетно-авіаційних ударів по радіотехнічних об'єктах регіону. Внаслідок цього в області були тимчасово недоступні українські радіо та телесигнал. У тому ж числі були перебої з мобільним зв'язком.

Пізніше в ОВА повідомили про виведення з ладу передавачів телерадіомовлення у Сумах, Шостці, Білопіллі і Тростянці, а цивільних закликали не піддаватись паніці та інформаційним провокаціям ворога.

Потім глава ОВА Володимир Артюх повідомив, що у Сумській області відновили мобільний зв'язок, який був відсутній внаслідок ворожих ракетно-авіаційних ударів по радіотехнічних об'єктах регіону.

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