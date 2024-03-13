У Сумах та Кривому Розі зросла кількість загиблих внаслідок російської атаки

Росія ударним дроном Shahed атакувала пʼятиповерхівку в Сумах 13 березня. З-під завалів дістали тіло ще однієї людини. Також кількість жертв зросла у Кривому Розі.
У Сумах з-під завалів будинку деблокували тіло людини
Рятувальникам вдалося деблокувати з-під завалів тіло загиблої людини.
Раніше ДСНС врятували з-під завалів десять людей, вісім з яких отримали травми різного ступеня тяжкості. Деблокація триває, оскільки під завалами ще можуть перебувати люди.
Росіяни також атакували Кривий Ріг на Дніпропетровщині. Спочатку було відомо про трьох жертв, потім у лікарні померла одна з постраждалих, а під завалами будинку виявили тіло чоловіка.
Наразі відомо про 5 загиблих внаслідок атаки РФ.
Усього в Кривому Розі постраждали 43 людини, з них — 12 дітей. Четверо дорослих і двоє дітей перебувають у лікарні у важкому стані.
Загалом у місті пошкоджені зо два десятки багатоповерхівок, два дитячі садочки і дві школи, підприємство, адмінбудівля, магазин, склад.
Російські атаки по Сумській області
З перших днів повномасштабного вторгнення РФ в Україну окупанти регулярно завдають ударів по Сумах та області. Так вночі 13 березня у місті під час повітряної тривоги було чути вибухи.
Крім того 12 березня ворог обстріляв територію Сумської області. Внаслідок атаки КАБами є руйнування та постраждалі, серед яких діти.
Також росіяни били Сумами 7 березня. Згідно з останніми даними, відомо про двох загиблих та 26 постраждалих. Внаслідок атаки російські окупанти пошкодили будівлю лікарні, обласного центру екстреної медичної допомоги, водоканалу. Також вибито 135 вікон та 10 дверей.
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