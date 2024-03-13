В Сумах и Кривом Роге выросло количество погибших в результате российской атаки
Категория
Украина
Дата публикации

В Сумах и Кривом Роге выросло количество погибших в результате российской атаки

ДСНС Украины
атака
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Россия ударным дроном Shahed атаковала пятиэтажку в Сумах 13 марта. Из-под завалов извлекли тело еще одного человека. Также количество жертв возросло в Кривом Роге.

В Сумах из-под завалов дома деблокировали тело человека

Спасателям удалось деблокировать из-под завалов тело погибшего человека.

Ранее ГСЧС спасли из-под завалов десять человек, восемь из которых получили травмы разной степени тяжести. Деблокация продолжается, поскольку под завалами еще могут находиться люди.

Россияне также атаковали Кривой Рог в Днепропетровской области. Сначала было известно о трех жертвах, затем в больнице скончалась одна из пострадавших, а под завалами дома обнаружили тело мужчины.

Пока известно о 5 погибших в результате атаки РФ.

Всего в Кривом Роге пострадали 43 человека, из них 12 детей. Четверо взрослых и двое детей находятся в больнице в тяжелом состоянии.

Всего в городе повреждены два десятка многоэтажек, два детских садика и две школы, предприятие, админздание, магазин, склад.

Российские атаки по Сумской области

С первых дней полномасштабного вторжения РФ в Украину оккупанты регулярно наносят удары по Сумам и области. Так ночью 13 марта в городе во время воздушной тревоги были слышны взрывы.

Кроме того, 12 марта враг обстрелял территорию Сумской области. В результате атаки КАБами разрушения и пострадавшие, среди которых дети.

Также россияне избивали Сумами 7 марта. Согласно последним данным, известно о двух погибших и 26 пострадавших. В результате атаки российские оккупанты повредили здание больницы, областного центра экстренной медицинской помощи, водоканала. Также выбиты 135 окон и 10 дверей.

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