В Кривом Роге после ракетного удара РФ в больнице скончалась женщина — количество погибших в результате атаки страны-агрессорки выросло до 4.
Удар РФ по Кривому Рогу. Известно уже о 4 погибших
Согласно данным Вилкула, по состоянию на утро 13 марта за медицинской помощью обратились 44 жителя города, из них 12 детей.
Кроме того, указано, что в больницах до сих пор находится 11 взрослых (4 из них тяжелые) и 9 детей (из них 2 тяжелых).
Амбулаторно и в городе медицинская помощь предоставлена 23 пациентам, 3 из них детей. Врачи борются за их жизнь, оказывается вся необходимая помощь.
Последствия удара РФ по Кривому Рогу
Руководитель военной администрации Кривого Рога рассказывает, что всю ночь продолжалась и продолжается ликвидация последствий вражеских ударов, работают все коммунальные службы, созданы бригады по обследованию пострадавших квартир и домов.
Штабы помощи людям работали всю ночь и продолжают работать по адресам:
в Долгинцевском районе — на Восточном-1 возле АТБ с 20.00;
в Металлургическом районе — "Народный Дом", улица Криворожстали, 52.
По словам Александра Вилкула, туда можно обратиться по вопросам расселения, получить стройматериалы, чтобы закрыть выбитые окна, написать заявление на материальную помощь и по другим вопросам.
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