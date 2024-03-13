В Кривом Роге после ракетного удара РФ в больнице скончалась женщина — количество погибших в результате атаки страны-агрессорки выросло до 4.

Удар РФ по Кривому Рогу. Известно уже о 4 погибших

К сожалению, до четырех увеличилось количество жертв вчерашнего вражеского удара по нашему городу. Ночью от полученных травм скончалась женщина 47 лет. Врачи несколько часов боролись за ее жизнь и сделали все возможное, но ранения были несовместимы с жизнью. Александр Вилкул Руководитель военной администрации Кривого Рога

Согласно данным Вилкула, по состоянию на утро 13 марта за медицинской помощью обратились 44 жителя города, из них 12 детей.

Кроме того, указано, что в больницах до сих пор находится 11 взрослых (4 из них тяжелые) и 9 детей (из них 2 тяжелых).

Амбулаторно и в городе медицинская помощь предоставлена 23 пациентам, 3 из них детей. Врачи борются за их жизнь, оказывается вся необходимая помощь.

Последствия удара РФ по Кривому Рогу

Руководитель военной администрации Кривого Рога рассказывает, что всю ночь продолжалась и продолжается ликвидация последствий вражеских ударов, работают все коммунальные службы, созданы бригады по обследованию пострадавших квартир и домов.

В настоящее время установлено, что более 300 квартир было повреждено, более 20 многоэтажек, 2 садика, 2 школы, предприятие, админздание, магазин и другие объекты, — рассказывает Александр Вилкул. Поделиться

Штабы помощи людям работали всю ночь и продолжают работать по адресам:

в Долгинцевском районе — на Восточном-1 возле АТБ с 20.00; в Металлургическом районе — "Народный Дом", улица Криворожстали, 52.

По словам Александра Вилкула, туда можно обратиться по вопросам расселения, получить стройматериалы, чтобы закрыть выбитые окна, написать заявление на материальную помощь и по другим вопросам.