Зеленский обнародовал видео последствий удара по многоэтажке в Кривом Роге
Категория
Украина
Дата публикации

Зеленский обнародовал видео последствий удара по многоэтажке в Кривом Роге

Ракета армии РФ попала в дом в Кривом Роге
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Источник:  online.ua

Президент Владимир Зеленский отреагировал на удар преступной армии РФ по многоэтажке в Кривом Роге, в результате которого погибли по меньшей мере три человека и десятки получили ранения.

Что известно о реакции Зеленского на попадание армии РФ в многоэтажку в Кривом Роге

Сейчас идет спасательная операция в Кривом Роге. Последствия русской ракетной атаки. Разрушение в девятиэтажном жилом доме. Многие раненые, среди них тяжелые. Есть и ребенок. По состоянию на данный момент двое погибших. Мои соболезнования родным и близким, – отметил президент.

Зеленский отметил, что сейчас на месте российского удара ищут оказавшихся под завалами людей.

Работы будут продолжаться сколько нужно. Я благодарен каждому и каждому, кто работает там, на месте, спасает, оказывает медицинскую помощь. Поручил как можно быстрее обеспечить помощью всех, кто в этом нуждается, - подчеркнул глава государства.

Что известно о последствиях попадания армией РФ в многоэтажку в Кривом Роге

По информации руководителя Днепропетровской ОВА Сергея Лысака, в результате удара российских оккупантов по многоэтажному жилому дому в Кривом Роге погибли по меньшей мере три человека.

Трое погибших в Кривом Роге. К сожалению… Постоянно увеличивается и число пострадавших. Как и количество детей среди них. Их уже 7, – подчеркнул Лысак.

По словам главы ОВА, всего людей, которые получили травмы – 36. Он отметил, что эта цифра была зафиксирована по состоянию на 20:20.

Благодарен каждому, кто рядом с горожанами, находящимися в состоянии шока. Только террористы способны направлять смертоносное оружие на мирных! – добавил Лисак.

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