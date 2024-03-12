Президент Владимир Зеленский отреагировал на удар преступной армии РФ по многоэтажке в Кривом Роге, в результате которого погибли по меньшей мере три человека и десятки получили ранения.
Что известно о реакции Зеленского на попадание армии РФ в многоэтажку в Кривом Роге
Зеленский отметил, что сейчас на месте российского удара ищут оказавшихся под завалами людей.
Что известно о последствиях попадания армией РФ в многоэтажку в Кривом Роге
По информации руководителя Днепропетровской ОВА Сергея Лысака, в результате удара российских оккупантов по многоэтажному жилому дому в Кривом Роге погибли по меньшей мере три человека.
По словам главы ОВА, всего людей, которые получили травмы – 36. Он отметил, что эта цифра была зафиксирована по состоянию на 20:20.
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