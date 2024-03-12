Преступная армия РФ попала в многоэтажный жилой дом в Кривом Роге. В результате этой атаки погибли и ранены.
Что известно о попадании российских окупантов в многоэтажку в Кривом Роге
По словам руководителя Днепропетровского Облсовета Николая Лукашука, в результате атаки российских окупантов по многоэтажному жилому дому вспыхнул масштабный пожар.
Информацию подтвердил и глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак.
Позже Лукашук сообщил, что в результате атаки погибли по меньшей мере два человека.
В 18:35 Воздушные силы Вооруженных сил Украины писали о том, что в направлении Кривого Рога летит управляемая авиационная ракета. Вероятно, это была Х-59.
По информации Лисака, в больницы Кривого Рога привезли уже более 30 пострадавших в результате атаки российских военных преступников по многоэтажке.
Пока известно о пяти пострадавших, находящихся в тяжелом состоянии.
Среди раненых есть дети.
Что известно об атаках армии РФ по другим регионам
Жители Харькова 12 марта сообщили о звуках взрывов в городе.
Глава Харьковской ОВА Олег Синегубов рассказал, что в Харьковском районе три вражеских прилета. Предварительно без пострадавших.
Тип вооружения и другие детали еще не устанавливают.
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