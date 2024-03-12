Армия РФ попала в многоэтажку в Кривом Роге. Есть погибшие
Категория
Украина
Дата публикации

Армия РФ попала в многоэтажку в Кривом Роге. Есть погибшие

РФ попала в дом в Кривом Роге
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Источник:  online.ua

Преступная армия РФ попала в многоэтажный жилой дом в Кривом Роге. В результате этой атаки погибли и ранены.

Что известно о попадании российских окупантов в многоэтажку в Кривом Роге

По словам руководителя Днепропетровского Облсовета Николая Лукашука, в результате атаки российских окупантов по многоэтажному жилому дому вспыхнул масштабный пожар.

Кривой Рог – из-за вражеской атаки загорелся жилой дом. Уважаемые администраторы Телеграмм-каналов и пабликов в других соцсетях! Прошу соблюдать информационную тишину и ничего не снимать и не излагать до того, как появится официальная информация. Это вопрос безопасности и человеческих жизней, – отметил руководитель ОВА.

Информацию подтвердил и глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак.

В результате вражеской атаки произошел пожар в многоэтажке. Всю информацию уточняем, – отметил Лысак.

Позже Лукашук сообщил, что в результате атаки погибли по меньшей мере два человека.

Есть пострадавшие. Врачи оказывают необходимую медпомощь. Все детали – позже, – добавил глава Днепропетровской ОВА.

В 18:35 Воздушные силы Вооруженных сил Украины писали о том, что в направлении Кривого Рога летит управляемая авиационная ракета. Вероятно, это была Х-59.

По информации Лисака, в больницы Кривого Рога привезли уже более 30 пострадавших в результате атаки российских военных преступников по многоэтажке.

Пока известно о пяти пострадавших, находящихся в тяжелом состоянии.

Среди раненых есть дети.

Что известно об атаках армии РФ по другим регионам

Жители Харькова 12 марта сообщили о звуках взрывов в городе.

Глава Харьковской ОВА Олег Синегубов рассказал, что в Харьковском районе три вражеских прилета. Предварительно без пострадавших.

Тип вооружения и другие детали еще не устанавливают.

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