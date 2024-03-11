По словам спикера Объединенного прессцентра ОСУВ "Таврия" Дмитрия Лиховия, российские оккупанты определились с целями для захвата в Украине до так называемых выборов президента РФ.

Что известно о текущих целях армии РФ в Украине

Лиховой отметил, что украинские военные сопротивляются и не дают российским оккупантам достичь текущих целей по дальнейшей оккупации украинских территорий.

Если немного отходить от определенных шаблонов, то могу выделить события на Ореховском направлении, на котором хотя и сравнительно меньше штурмовых действий со стороны противника – 5 за сегодня, но в его географии появилась новая точка попыток враждебного наступления – это так называемое Времеевское выступление. где россияне проводят штурмы в пешем порядке, начиная с ночи, – отмечает Лиховой. Поделиться

Спикер ОСУВ "Таврия" подчеркнул, что это выступление находится на границе Донецкой и Запорожской областей, где еще недавно было относительно спокойно.

А теперь видно, что это еще одна точка, куда противник пытается направить свое наступление. Вероятно, потому, что приближающиеся президентские выборы в России и оккупационным войскам нужно показывать какой-то результат и им явно принципиально попытаться отразить у нас те территории, которые были деоккупированы, освобождены украинской армией во время нашей наступательной кампании в прошлом году, - подчеркивает Лиховой. Поделиться

Он добавил, что речь идет о населенных пунктах Урожайном и Старомайорском, где российские оккупанты пытаются активно атаковать.

Что известно о ситуации в районе Роботиного

Лиховой отметил, что враг продолжает создавать определенное давление в районе Роботиного и на Роботинском выступлении.