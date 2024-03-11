По словам спикера Объединенного прессцентра ОСУВ "Таврия" Дмитрия Лиховия, российские оккупанты определились с целями для захвата в Украине до так называемых выборов президента РФ.
Что известно о текущих целях армии РФ в Украине
Лиховой отметил, что украинские военные сопротивляются и не дают российским оккупантам достичь текущих целей по дальнейшей оккупации украинских территорий.
Спикер ОСУВ "Таврия" подчеркнул, что это выступление находится на границе Донецкой и Запорожской областей, где еще недавно было относительно спокойно.
Он добавил, что речь идет о населенных пунктах Урожайном и Старомайорском, где российские оккупанты пытаются активно атаковать.
Что известно о ситуации в районе Роботиного
Лиховой отметил, что враг продолжает создавать определенное давление в районе Роботиного и на Роботинском выступлении.
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