Армия РФ определилась с ключевыми целями к выборам в России — ОСУВ "Таврия"
Категория
Украина
Дата публикации

Армия РФ определилась с ключевыми целями к выборам в России — ОСУВ "Таврия"

Военные ВСУ
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Источник:  Телемарафон "Єдині новини"

По словам спикера Объединенного прессцентра ОСУВ "Таврия" Дмитрия Лиховия, российские оккупанты определились с целями для захвата в Украине до так называемых выборов президента РФ.

Что известно о текущих целях армии РФ в Украине

Лиховой отметил, что украинские военные сопротивляются и не дают российским оккупантам достичь текущих целей по дальнейшей оккупации украинских территорий.

Если немного отходить от определенных шаблонов, то могу выделить события на Ореховском направлении, на котором хотя и сравнительно меньше штурмовых действий со стороны противника – 5 за сегодня, но в его географии появилась новая точка попыток враждебного наступления – это так называемое Времеевское выступление. где россияне проводят штурмы в пешем порядке, начиная с ночи, – отмечает Лиховой.

Спикер ОСУВ "Таврия" подчеркнул, что это выступление находится на границе Донецкой и Запорожской областей, где еще недавно было относительно спокойно.

А теперь видно, что это еще одна точка, куда противник пытается направить свое наступление. Вероятно, потому, что приближающиеся президентские выборы в России и оккупационным войскам нужно показывать какой-то результат и им явно принципиально попытаться отразить у нас те территории, которые были деоккупированы, освобождены украинской армией во время нашей наступательной кампании в прошлом году, - подчеркивает Лиховой.

Он добавил, что речь идет о населенных пунктах Урожайном и Старомайорском, где российские оккупанты пытаются активно атаковать.

Что известно о ситуации в районе Роботиного

Лиховой отметил, что враг продолжает создавать определенное давление в районе Роботиного и на Роботинском выступлении.

У нас есть определенная разведывательная информация, что там было особое желание московитов захватить это выступление до президентских выборов или даже раньше. Было несколько попыток массированных штурмов еще начиная с середины февраля, на прошлой неделе и этой неделе было увеличение давления и штурмовых действий, но все это ни к чему не привело. Роботине остается под контролем ВСУ и противник там продолжает атакующие действия уже больше по инерции и "прощупывает" линию фронта, - отметил Лиховой.

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