ВСУ остановили наступление армии РФ на одном из ключевых участков фронта
Категория
Украина
Дата публикации

ВСУ остановили наступление армии РФ на одном из ключевых участков фронта

Военный ВСУ
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Источник:  Bild

По информации эксперта немецкого издания Bild по анализу открытых данных Юлиана Репке, украинским военным удалось остановить наступление оккупационной армии РФ в районе Марьинки Донецкой области.

Что известно о ситуации в районе Марьинки

Репке со ссылкой на кадры с фронта отмечает, что после захвата разрушенной в щент Марьинки российские оккупанты пытаются вести наступление в западном направлении, в сторону ближайшего населенного пункта Георгиевки.

Украинская армия остановила атаку российской бронетехники севернее Георгиевки в Донецкой области, - подчеркивает аналитик.

Что известно о ситуации на востоке Украины

По словам спикера ОСУВ "Таврия" Дмитрия Лиховия, в этом направлении продолжается вывод бригад ВСУ на ротацию и восстановление.

Вывод наших бригад на ротацию и восстановление продолжается. Оно происходит так, как дозволяет оперативная обстановка. А она иногда позволяет. И это положительный момент, – отметил Лиховой.

Он подчеркнул, что речь идет о бригадах, которые длительное время были на передовой и сначала участвовали в наступательных операциях, а затем – в оборонных.

Теперь могут одна за другой понемногу выходить на восстановление, - добавил спикер ОСУВ "Таврия".

По его словам, за последние несколько дней именно на Таврическое направление приходится более двух третей боевых столкновений с подразделениями оккупационной армии РФ.

В частности, на Новопавловском направлении сегодня отражено 18 атак врага, на Авдеевском -11, а на Ореховском-5.

При этом в течение суток произошло 54 боевых столкновения по всей линии фронта.

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