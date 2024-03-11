По информации эксперта немецкого издания Bild по анализу открытых данных Юлиана Репке, украинским военным удалось остановить наступление оккупационной армии РФ в районе Марьинки Донецкой области.

Что известно о ситуации в районе Марьинки

Репке со ссылкой на кадры с фронта отмечает, что после захвата разрушенной в щент Марьинки российские оккупанты пытаются вести наступление в западном направлении, в сторону ближайшего населенного пункта Георгиевки.

Украинская армия остановила атаку российской бронетехники севернее Георгиевки в Донецкой области, - подчеркивает аналитик. Поделиться

Что известно о ситуации на востоке Украины

По словам спикера ОСУВ "Таврия" Дмитрия Лиховия, в этом направлении продолжается вывод бригад ВСУ на ротацию и восстановление.

Вывод наших бригад на ротацию и восстановление продолжается. Оно происходит так, как дозволяет оперативная обстановка. А она иногда позволяет. И это положительный момент, – отметил Лиховой. Поделиться

Он подчеркнул, что речь идет о бригадах, которые длительное время были на передовой и сначала участвовали в наступательных операциях, а затем – в оборонных.

Теперь могут одна за другой понемногу выходить на восстановление, - добавил спикер ОСУВ "Таврия". Поделиться

По его словам, за последние несколько дней именно на Таврическое направление приходится более двух третей боевых столкновений с подразделениями оккупационной армии РФ.

В частности, на Новопавловском направлении сегодня отражено 18 атак врага, на Авдеевском -11, а на Ореховском-5.

При этом в течение суток произошло 54 боевых столкновения по всей линии фронта.