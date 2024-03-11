По информации эксперта немецкого издания Bild по анализу открытых данных Юлиана Репке, украинским военным удалось остановить наступление оккупационной армии РФ в районе Марьинки Донецкой области.
Что известно о ситуации в районе Марьинки
Репке со ссылкой на кадры с фронта отмечает, что после захвата разрушенной в щент Марьинки российские оккупанты пытаются вести наступление в западном направлении, в сторону ближайшего населенного пункта Георгиевки.
Что известно о ситуации на востоке Украины
По словам спикера ОСУВ "Таврия" Дмитрия Лиховия, в этом направлении продолжается вывод бригад ВСУ на ротацию и восстановление.
Он подчеркнул, что речь идет о бригадах, которые длительное время были на передовой и сначала участвовали в наступательных операциях, а затем – в оборонных.
По его словам, за последние несколько дней именно на Таврическое направление приходится более двух третей боевых столкновений с подразделениями оккупационной армии РФ.
В частности, на Новопавловском направлении сегодня отражено 18 атак врага, на Авдеевском -11, а на Ореховском-5.
При этом в течение суток произошло 54 боевых столкновения по всей линии фронта.
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