За інформацією експерта німецького видання Bild з аналізу відкритих даних Юліана Рьопке, українським військовим вдалось зупинити наступ окупаційної армії РФ в районі Мар'їнки на Донеччині.

Що відомо про ситуацію в районі Мар’їнки

Рьопке із посиланням на кадри з фронту зазначає, що після захоплення зруйнованої у щент Мар’їнки російські окупанти намагаються вести наступ у західному напрямку, у бік найближчого населеного пункту Георгіївки.

Українська армія зупинила атаку російської бронетехніки на північ від Георгіївки в Донецькій області, - підкреслює аналітик. Поширити

Що відомо про ситуацію на сході України

За словами речника ОСУВ “Таврія” Дмитра Лиховія, на цьому напрямку наразі триває виведення бригад ЗСУ на ротацію та відновлення.

Виведення наших бригад на ротацію та на відновлення триває. Воно відбувається настільки, наскільки дозволяє оперативна обстановка. А вона подекуди дозволяє. І це позитивний момент, - зазначив Лиховій. Поширити

Він підкреслив, що мова йде про бригади, які тривалий час були на передовій і спочатку брали участь у наступальних операціях, а потім - в оборонних.

Тепер мають змогу одна за одною потроху виходити на відновлення, - додав речник ОСУВ “Таврія”. Поширити

За його словами, протягом кількох останніх днів саме на Таврійський напрямок припадає більше двох третин боєвих зіткнень із підрозділами окупаційної армії РФ.

Зокрема, на Новопавлівському напрямку сьогодні відбито 18 атак ворога, на Авдіївському -11, а на Оріхівському- 5.

При цьому протягом доби відбулося 54 бойових зіткнення по всій лінії фронту.