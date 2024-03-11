Украинские военные в течение 54 раз вступали в бой с подразделениями преступной армии РФ и нанесли российским оккупантам многочисленные потери в живой силе и технике.
Что известно о последствиях атак армии РФ по Украине
Отмечается, что в течение суток враг выпустил по Украине 6 ракет, нанес 87 авиаударов и совершил 32 обстрела из РСЗО по позициям украинских военных и объектам гражданской инфраструктуры.
В результате российских террористических атак, к сожалению, ранены среди гражданского населения.
Разрушения и повреждения получили многоэтажные и частные дома, а также другие объекты инфраструктуры.
Что известно о ситуации на отдельных участках фронта
В Волынском и Полесском направлениях оперативная обстановка без существенных изменений. Признаков формирования наступательных группировок не выявлено.
На Северском и Слобожанском направлениях противник сохраняет военное присутствие в приграничных районах, проводит диверсионно-разведывательную деятельность, обстреливает населенные пункты с территории РФ, наращивает плотность минно-взрывных заграждений вдоль государственной границы Украины.
На Купянском направлении враг наступательных (штурмовых) действий не вел. Нанес авиационные удары в районах населенных пунктов Петропавловка Харьковской области и Кривошиевка Луганской области.
На Лиманском направлении нашими воинами отражены 7 атак противника в районах населенных пунктов Терны Донецкой области и Белогоровка Луганской области, где враг, при поддержке авиации, пытался прорвать оборону наших войск.
На Бахмутском направлении Силами обороны отражены 5 атак противника в районах населенных пунктов Клищиевка, Андреевка, Ступочки и восточнее Временного Яра Донецкой области, где враг пытался улучшить свое тактическое положение.
На Авдеевском направлении нашими защитниками отражены 11 атак врага в районах населенных пунктов Бердичи, Орловка, Тоненькое, Первомайское и Невельское Донецкой области.
На Новопавловском направлении Силы обороны продолжают сдерживать врага в районах Красногоровки, Георгиевки, Новомихайловки и Победы Донецкой области, где враг при поддержке авиации 18 раз пытался прорвать оборону наших войск.
На Ореховском направлении враг 5 раз атаковал позиции наших защитников в районах Роботы, Старомайорского и северо-западнее Вербового Запорожской области.
В зоне ответственности ОСУВ "Одесса", на Херсонском направлении, враг в течение суток наступательных (штурмовых) действий не вел.
В течение суток авиация Сил обороны нанесла удары по 8 районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники и пункта управления противника.
Подразделениями ракетных войск нанесено поражение по 2 районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники, зенитному ракетному комплексу "Бук-М1" и радиолокационному комплексу 1Л219 "Зоопарк".
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