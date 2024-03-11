Армія РФ визначилась із ключовими цілями до виборів у Росії — ОСУВ "Таврія"
Категорія
Україна
Дата публікації

Армія РФ визначилась із ключовими цілями до виборів у Росії — ОСУВ "Таврія"

Військові ЗСУ
Джерело:  Телемарафон "Єдині новини"

За словами речника Об'єднаного пресцентру ОСУВ “Таврія” Дмитра Лиховія, російські окупанти визначились із цілями для захоплення в Україні до так званих виборів президента РФ.

Що відомо про поточні цілі армії РФ в Україні

Лиховій зазначив, що українські військові чинять опір та не дають російським окупантам досягти поточних цілей із подальшої окупації українських територій.

Якщо трохи відходити від певних шаблонів, то можу виділити події на Оріхівському напрямку, на якому хоч і порівняно менше штурмових дій з боку противника – 5 за сьогодні, але в його географії з’явилася нова точка спроб ворожого наступу – це так званий Времіївський виступ, де росіяни проводять штурми в пішому порядку, починаючи з ночі, - зазначає Лиховій.

Речник ОСУВ “Таврія” підкреслив, що цей виступ знаходиться на межі Донецької та Запорізької областей, де ще донедавна було відносно спокійно.

А зараз видно, що це ще одна точка, куди противник намагається спрямувати свій наступ. Ймовірно, через те, що наближаються президентські вибори в Росії і окупаційним військам потрібно показувати якийсь результат і їм явно є принциповим спробувати відбити у нас ті території, які були деокуповані, визволені українською армією під час нашої наступальної кампанії минулого року, - підкреслює Лиховій.

Він додав, що мова йде про населені пункти Урожайне і Старомайорське, де наразі російські окупанти намагаються активно атакувати.

Що відомо про ситуацію в районі Роботиного

Лиховій зазначив, що ворог продовжує створювати певний тиск в районі Роботиного та на Роботинському виступі.

Ми маємо певну розвідувальну інформацію, що там було особливе бажання московитів захопити цей виступ до президентських виборів або навіть раніше. Було кілька спроб масованих штурмів ще починаючи з середини лютого, на минулому тижні і на цьому тижні було збільшення тиску і штурмових дій, але все це ні до чого не призвело. Роботине залишається під контролем ЗСУ і противник там продовжує атакувальні дії вже більше за інерцією і "промацує" лінію фронту, - зазначив Лиховій.

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