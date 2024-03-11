За словами речника Об'єднаного пресцентру ОСУВ “Таврія” Дмитра Лиховія, російські окупанти визначились із цілями для захоплення в Україні до так званих виборів президента РФ.
Що відомо про поточні цілі армії РФ в Україні
Лиховій зазначив, що українські військові чинять опір та не дають російським окупантам досягти поточних цілей із подальшої окупації українських територій.
Речник ОСУВ “Таврія” підкреслив, що цей виступ знаходиться на межі Донецької та Запорізької областей, де ще донедавна було відносно спокійно.
Він додав, що мова йде про населені пункти Урожайне і Старомайорське, де наразі російські окупанти намагаються активно атакувати.
Що відомо про ситуацію в районі Роботиного
Лиховій зазначив, що ворог продовжує створювати певний тиск в районі Роботиного та на Роботинському виступі.
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