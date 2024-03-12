Армия РФ атаковала ракетами Селидово. Ранены два человека
Категория
Украина
Дата публикации

Армия РФ атаковала ракетами Селидово. Ранены два человека

обстрел
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Источник:  Прокуратура Донецкой области

12 марта российские военные обстреляли город Селидово Донецкой области. В результате атаки ранены два человека.

Что известно об обстреле РФ Селидового

Как отмечается, около 01:30 12 марта Вооруженные силы РФ ударили шестью ракетами "С-300" по Селидову.

В результате попадания одной из них по территории жилого квартала получили ранения двое сестер 30 и 35 лет. Обе женщины были доставлены в больницу с минно-взрывными травмами, ссадинами и ушибами.

Среди поврежденных от попадания средств поражения объектов по меньшей мере 18 частных и 14 многоэтажных домов, админздания, 2 гаража, 5 автомобилей и линии электропередач.

Прокуроры на месте принимают все возможные и надлежащие меры по документированию военных преступлений, совершенных представителями вооруженных сил РФ, говорится в сообщении.

Начато досудебное расследование по уголовному производству по факту нарушения законов и обычаев войны.

Предыдущие атаки армии РФ по Донбасу

10 марта российские оккупанты ударили по Мирнограду Донецкой области. Местные власти сообщали, что захватчики применили зенитные ракеты С-300. Однако военные утверждают, что это были новейшие российские авиабомбы.

В результате российской атаки были повреждены многоквартирные дома и автомобили. Сначала было известно о девяти пострадавших, а позже прокуратура заявила, что количество раненых выросло до 11.

Среди травмированных в результате обстрела Мирнограда есть 16-летний подросток.

Российские оккупанты ежедневно обстреливают города и села региона, из-за чего каждый день ранены или погибли.

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