Армия РФ атаковала ракетами Селидово. Ранены два человека

12 марта российские военные обстреляли город Селидово Донецкой области. В результате атаки ранены два человека.
Что известно об обстреле РФ Селидового
Как отмечается, около 01:30 12 марта Вооруженные силы РФ ударили шестью ракетами "С-300" по Селидову.
В результате попадания одной из них по территории жилого квартала получили ранения двое сестер 30 и 35 лет. Обе женщины были доставлены в больницу с минно-взрывными травмами, ссадинами и ушибами.
Среди поврежденных от попадания средств поражения объектов по меньшей мере 18 частных и 14 многоэтажных домов, админздания, 2 гаража, 5 автомобилей и линии электропередач.
Начато досудебное расследование по уголовному производству по факту нарушения законов и обычаев войны.
Предыдущие атаки армии РФ по Донбасу
10 марта российские оккупанты ударили по Мирнограду Донецкой области. Местные власти сообщали, что захватчики применили зенитные ракеты С-300. Однако военные утверждают, что это были новейшие российские авиабомбы.
В результате российской атаки были повреждены многоквартирные дома и автомобили. Сначала было известно о девяти пострадавших, а позже прокуратура заявила, что количество раненых выросло до 11.
Среди травмированных в результате обстрела Мирнограда есть 16-летний подросток.
Российские оккупанты ежедневно обстреливают города и села региона, из-за чего каждый день ранены или погибли.
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