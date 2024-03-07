Британская разведка назвала следующие цели армии РФ на Донецком направлении
Категория
Украина
Дата публикации

Британская разведка назвала следующие цели армии РФ на Донецком направлении

Армия РФ
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Источник:  Минобороны Британии

Ближайшей тактической целью русской армии на территории Бахмута является город Часов Яр. Однако полномасштабное наступление маловероятно.

Разведка Британии оценила следующую оперативную цель окупантов РФ

Как отмечается в строительстве, российские войска продолжают атаки с целью расширить контроль над городом Бахмут, который Россия захватила в мае 2023 года. Войска продвинулись, чтобы занять восточную часть Ивановского, и атакуют украинские позиции в Богдановке.

По данным британской разведки, в этом направлении ближайшей оперативной целью России почти наверняка является захват Временного Яра, расположенного примерно в 5 км от линии фронта.

Несмотря на некоторые постепенные тактические успехи, маловероятно, что российские войска сейчас смогут начать полномасштабную атаку на город, отмечают в Минобороны Британии.

Какая ситуация на Донецком направлении

Напомним, российская армия продолжает активно наступать в районе Богдановки, Ивановского, Клищиевки и Андреевки. Там задействованы их пехотные подразделения и 98-я гвардейская воздушно-десантная дивизия.

Также в районе Новомихайловки Донецкой области российская армия сосредотачивает очень значительные резервы и опрокидывает подкрепления, чтобы захватить саму деревню.

2 марта украинские воины из 79 отдельной десантно-штурмовой Таврической бригады разгромили группу российской пехоты и бронетехники, которая пыталась штурмовать Новомихайловку Донецкой области.

Очередной неприятельский штурм позиций Таврических десантников закончился для них потерями живой силы и бронетехники. Новомихайловка продолжает оставаться одним из самых горячих мест русско-украинского фронта. Противник прилагает максимум усилий, чтобы выбить десантников 79 ОДШБр из этого населенного пункта.

Во время одного из последних штурмов РФ бросила в бой пехоту на бронетехнику. Воины 79 ОДШБр ликвидировали врагов, а бронетехнику разбили.

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