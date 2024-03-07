Британская разведка назвала следующие цели армии РФ на Донецком направлении

Ближайшей тактической целью русской армии на территории Бахмута является город Часов Яр. Однако полномасштабное наступление маловероятно.
Разведка Британии оценила следующую оперативную цель окупантов РФ
Как отмечается в строительстве, российские войска продолжают атаки с целью расширить контроль над городом Бахмут, который Россия захватила в мае 2023 года. Войска продвинулись, чтобы занять восточную часть Ивановского, и атакуют украинские позиции в Богдановке.
По данным британской разведки, в этом направлении ближайшей оперативной целью России почти наверняка является захват Временного Яра, расположенного примерно в 5 км от линии фронта.
Какая ситуация на Донецком направлении
Напомним, российская армия продолжает активно наступать в районе Богдановки, Ивановского, Клищиевки и Андреевки. Там задействованы их пехотные подразделения и 98-я гвардейская воздушно-десантная дивизия.
Также в районе Новомихайловки Донецкой области российская армия сосредотачивает очень значительные резервы и опрокидывает подкрепления, чтобы захватить саму деревню.
2 марта украинские воины из 79 отдельной десантно-штурмовой Таврической бригады разгромили группу российской пехоты и бронетехники, которая пыталась штурмовать Новомихайловку Донецкой области.
Очередной неприятельский штурм позиций Таврических десантников закончился для них потерями живой силы и бронетехники. Новомихайловка продолжает оставаться одним из самых горячих мест русско-украинского фронта. Противник прилагает максимум усилий, чтобы выбить десантников 79 ОДШБр из этого населенного пункта.
Во время одного из последних штурмов РФ бросила в бой пехоту на бронетехнику. Воины 79 ОДШБр ликвидировали врагов, а бронетехнику разбили.
Больше по теме
- Категория
- Проиcшествия
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Украина
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Украина
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-