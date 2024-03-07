Британська розвідка назвала наступну мету армії РФ на Донецькому напрямку

Найближчою тактичною метою російської армії біля Бахмуту є місто Часів Яр. Однак повномасштабний наступ малоймовірний.

Розвідка Британії оцінила наступну оперативну ціль окупантів РФ

Як зазначається у зведенні, російські війська продовжують атаки з метою розширити контроль над містом Бахмут, яке Росія захопила у травні 2023 року. Війська просунулися, щоб зайняти східну частину села Іванівське, та атакують українські позиції у Богданівці.

Latest Defence Intelligence update on the situation in Ukraine – 07 March 2024.



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За даними британської розвідки, на цьому напрямі найближчою оперативною метою Росії майже напевно є захоплення Часового Яру, розташованого приблизно за 5 км від лінії фронту.

Незважаючи на деякі поступові тактичні успіхи, малоймовірно, що російські війська зараз зможуть розпочати повномасштабну атаку на місто, — зазначають у Міноборони Британії Поширити

Яка ситуація на Донеькому напрямку

Нагадаємо, російська армія продовжує активно наступати в районі Богданівки, Іванівського, Кліщіївки та Андріївки. Там задіяно їх піхотні підрозділи та 98-ту гвардійську повітряно-десантну дивізію.

Також у районі Новомихайлівки Донецької області російська армія зосереджує дуже значні резерви та перекидає підкріплення, щоб захопити саме село.

2 березня українські воїни з 79 окремої десантно-штурмової Таврійської бригади розгромили групу російської піхоти та бронетехніки, яка намагалась штурмувати Новомихайлівку на Донеччині

Черговий ворожий штурм позицій Таврійських десантників закінчився для них втратами живої сили та бронетехніки. Новомихайлівка продовжує залишатися одним з найгарячіших місць російсько-українського фронту. Противник докладає максимум зусиль, щоб вибити десантників 79 ОДШБр з цього населеного пункту.

Під час одного з останніх штурмів РФ кинула у бій піхоту на бронетехніку. Натомість воїни 79 ОДШБр ліквідували ворогів, а бронетехніку розтрощили.