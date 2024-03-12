Армія РФ атакувала ракетами Селидове. Поранено двоє людей

Що відомо про обстріл РФ Селидового

Як зазначається, близько 01:30 12 березня Збройні сили РФ вдарили шістьма ракетами "С-300" по місту Селидовому.

В результаті влучання однієї з них по території житлового кварталу зазнали поранень двоє сестер 30 та 35 років. Обох жінок доставили до лікарні з мінно-вибуховими травмами, саднами та забоями.

Серед пошкоджених від влучання засобів ураження об’єктів — щонайменше 18 приватних та 14 багатоповерхових будинків, адмінбудівлі, 2 гаражі, 5 автомобілів та лінії електропередач.

Прокурори на місці вживають всі можливі та належні заходи для документування воєнних злочинів, вчинених представниками збройних сил РФ, — йдеться в дописі. Поширити

Розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні за фактом порушення законів та звичаїв війни.

Попередні атаки армії РФ по Донеччині

10 березня російські окупанти вдарили по Мирнограду Донецької області. Місцева влада повідомляла, що загарбники застосували зенітні ракети С-300. Проте військові стверджують, що це були новітні російські авіабомби.

Внаслідок російської атаки були пошкоджені багатоквартирні будинки та автомобілі. Спочатку було відомо про дев'ятьох постраждалих, а пізніше прокуратура заявила, що кількість поранених виросла до 11.

Серед травмованих внаслідок обстрілу Мирнограда є 16-річний підліток.