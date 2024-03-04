Війська РФ дроном атакували рятувальників в Донецькій області. Є жертви

В Донецькій області російські окупанти за допомогою дрона атакували рятувальників, які на момент удару гасили пожежу в Краматорському районі.
Росіяни дроном атакували рятувальників в Донецькій області
Клименко заявив, що від російського удару загинули Олег Мартиненко та Богдан Равлик, яким було 29 та 31 рік відповідно.
Ще троє рятувальників, за даними міністра, отримали поранення. Наразі їм надається медична допомога.
Обстріли Донецької області
Росіяни не полишають спроб захопити територію Донецької області, а також продовжують тероризувати мирних мешканців.
Нещодавно окупанти чотирма ракетами "С-300" вдарили по Мирнограду. В результаті травми отримали троє місцевих жителів. А вранці ворог атакував Покровськ. Там відомо про трьох поранених.
До того ми писали, що під ворожим обстрілом була Костянтинівка. Там окупанти атакували відділок поліції, а також лікарню.
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