Войска РФ дроном атаковали спасателей в Донецкой области. Есть жертвы
Категория
Украина
Дата публикации

Войска РФ дроном атаковали спасателей в Донецкой области. Есть жертвы

Игорь Клименко
спасатели
Читати українською

В Донецкой области российские оккупанты с помощью дрона атаковали спасателей, которые на момент удара тушили пожар в Краматорском районе.

Россияне дроном атаковали спасателей в Донецкой области

Сегодня во время тушения пожара в Краматорском районе спасатели Славянского гарнизона попали под обстрел россиян. По чрезвычайникам и пожарной технике враг ударил беспилотником, - сообщил Клименко.

Клименко заявил, что от российского удара погибли Олег Мартыненко и Богдан Равлик, которым было 29 и 31 год соответственно.

Еще трое спасателей, по данным министра, получили ранения. В настоящее время им оказывается медицинская помощь.

У наших спасателей нет оружия, они рисковали своей жизнью, чтобы другие могли жить, – подчеркнул Клименко.

Обстрелы Донецкой области

Россияне не оставляют попыток захватить территорию Донецкой области, а также продолжают терроризировать мирных жителей.

Недавно оккупанты четырьмя ракетами "С-300" ударили по Мирнограду. В результате травмы получили три местных жителя. А утром враг атаковал Покровск. Там известно о трех раненых.

До этого мы писали, что под вражеским обстрелом была Константиновка. Там оккупанты атаковали отделение полиции, а также больницу.

Больше по теме

Категория
Украина
Дата публикации
Додати до обраного
В США предупреждают о новой тактике армии РФ в Донецкой области
армия РФ
Категория
Украина
Дата публикации
Додати до обраного
Сырский назвал главные задачи ВСУ на Донецком направлении
Александр Сырский
Александр Сырский
Категория
Украина
Дата публикации
Додати до обраного
Армия РФ обстреляла Донецкую область. Есть раненые
Вадим Филашкин / Донецкая ОВА
обстрел

Поделиться

Как вам такое?

Оставаясь на онлайне вы даете согласие на использование файлов cookies, которые помогают нам сделать ваше пребывание здесь более удобным.

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?