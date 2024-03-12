Злочинна армія РФ влучила у багатоповерховий житловий будинок у Кривому Розі. Внаслідок цієї атаки є загиблі та поранені.

Що відомо про влучання російських окупантів у багатоповерхівку у Кривому Розі

За словами керівника Дніпропетровської Облради Миколи Лукашука, внаслідок атаки російських окупантів по багатоповерховому житловому будинку спалахнула масштабна пожежа.

Кривий Ріг – через ворожу атаку загорівся житловий будинок. Шановні адміни Телеграм-каналів та пабліків у інших соцмережах! Прошу зберігати інформаційну тишу та нічого не знімати і не викладати до того, як зʼявиться офіційна інформація. Це питання безпеки та людських життів, - зазначив керівник ОВА. Поширити

Інформацію підтвердив і очільник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.

Внаслідок ворожої атаки сталася пожежа у багатоповерхівці. Всю інформацію уточнюємо, - зазначив Лисак. Поширити

Пізніше Лукашук повідомив, що внаслідок атаки загинуло щонайменше двоє людей.

Є постраждалі. Лікарі надають необхідну меддопомогу. Всі деталі – пізніше, - додав глава Дніпропетровської ОВА. Поширити

О 18:35 Повітряні сили Збройних сил України писали про те, що у напрямку Кривого Рогу летить керована авіаційна ракета. Ймовірно, то була Х-59.

За інформацією Лисака, до лікарень Кривого Рогу привезли вже більше 30 постраждалих внаслідок атаки російських військових злочинців по багатоповерхівці.

Наразі відомо про п’ятьох постраждалих, що перебувають у важкому стані.

Серед поранених є діти.

Що відомо про атаки армїі РФ по інших регіонах

Жителі Харкова 12 березня повідомили про звуки вибухів у місті.

Голова Харківської ОВА Олег Синєгубов розповів, що у Харківському районі три ворожі прильоти. Попередньо без постраждалих.

Тип озброєння та інші деталі ще встановлюють.