Злочинна армія РФ влучила у багатоповерховий житловий будинок у Кривому Розі. Внаслідок цієї атаки є загиблі та поранені.
Що відомо про влучання російських окупантів у багатоповерхівку у Кривому Розі
За словами керівника Дніпропетровської Облради Миколи Лукашука, внаслідок атаки російських окупантів по багатоповерховому житловому будинку спалахнула масштабна пожежа.
Інформацію підтвердив і очільник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.
Пізніше Лукашук повідомив, що внаслідок атаки загинуло щонайменше двоє людей.
О 18:35 Повітряні сили Збройних сил України писали про те, що у напрямку Кривого Рогу летить керована авіаційна ракета. Ймовірно, то була Х-59.
За інформацією Лисака, до лікарень Кривого Рогу привезли вже більше 30 постраждалих внаслідок атаки російських військових злочинців по багатоповерхівці.
Наразі відомо про п’ятьох постраждалих, що перебувають у важкому стані.
Серед поранених є діти.
Що відомо про атаки армїі РФ по інших регіонах
Жителі Харкова 12 березня повідомили про звуки вибухів у місті.
Голова Харківської ОВА Олег Синєгубов розповів, що у Харківському районі три ворожі прильоти. Попередньо без постраждалих.
Тип озброєння та інші деталі ще встановлюють.
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